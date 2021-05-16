建庇護所 議員各有想法尚無共識

Peck Road Water Conservation Park湖邊已有零星遊民帳篷。（記者張宏╱攝影）

亞凱迪亞 市有意興建小型遊民庇護 所計畫受到華人 群體高度關注，一些人因為擔心該計畫會影響城市安全和房價，甚至成立群組集中火力表示反對。市議會五名議員的態度不一，市長戴守真表示目前還在蒐集資料過程中，市府還未進行細節討論，屆時可通過公投方式決定修建與否；副市長鄭博仁主張多角度思考，實地了解遊民訴求再做判斷。

戴守真表示，現在市府還在等待工作人員蒐集小型遊民庇護所（Pallet House Tiny Home Shelters）項目評估，以及公投程序、時間表及花費等，所以目前無法說這個提案是好還是不好。要等數據資料全部收集好，再開會投票決定。在6月1日之前，此項目會處在暫停狀態，希望民眾稍安毋躁。城市在沒有得到市議會同意之前，該項目不會動工。

而副市長鄭博仁表示，修建小型遊民庇護所對亞市來說是一個新事物，他會從贊同和反對者兩個角度去客觀思考。同時作為民選官員，他的工作是維持亞市的房價、學區和治安更好。小型遊民庇護所要達到這三點才能修建。如果不能，就沒有修建的意義。市府本來建小型遊民庇護所的初衷是方便管理遊民，如果原本的出發點是錯的，他也願意去尋求其他方法去解決遊民的問題。

亞市市議員April Verlato則認為興建小型遊民庇護所是唯一解決辦法，她表示，如果15個住所解決不了，她會建議引進100個甚至更多。她自身還是聖谷政府委員會負責遊民問題董事會的理事，她有責任為解決社區遊民問題而推進小型遊民庇護所項目。不過她也同意不會馬上通過該提案，要蒐集更多數據來深入了解。

亞凱迪亞市議會在2月16日全票通過對位於Peck Road Water Conservation Park一帶設立無家可歸者收容設施的可行性調查。該收容設施準確地理位置上Mungi Lake東北角的一塊縣政府土地。目前市府計畫是利用縣政府Measure H提供的資金在這塊土地上建立15個到20個小型遊民庇護所。消息傳出在社區不斷發酵，已舉行多次市民會議，14日前市民組成的「亞凱迪亞安全守護者聯盟」要求市府舉辦的市民會議上，聯盟代表亞市民眾發言表示，認為遊民增長和市府政策相關，小型遊民庇護所也未必是最好解決問題方法，項目啟動後有很多變數。

有居民表示，以亞市的能力只能幫助有限的人，大家最害怕的是遊民作為流動人群，越幫越多，如果目前106名遊民變成200名遊民，那會給城市帶來什麼？也有居民認為遊民會威脅城市的安全，增加搶劫盜竊甚至強姦犯罪。

也有贊成的居民，華人馬女士表示，女兒在縣醫院當醫生，醫治過無數遊民。一些女性遊民晚上要靠食藥品提神不敢熟睡，因為露宿街頭對女性遊民來說非常危險。遊民也是人，眾生平等。

該收容設施準確地理位置上Mungi Lake東北角的一塊縣政府土地。（記者張宏╱攝影）

亞市居民David表示，這計畫起碼把一些需要幫助的遊民分出來。遊民是一個不治之症，能有一些止痛藥緩解緩解一下病情，也是一個方法。在不能趕，又不能阻止遊民來的情況下，請問有什麼方法？集中管理，先杷一小部分人分別出來，這目前就是一個方法。