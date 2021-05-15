Lyft華人司機 加油被搶錢包、鼻梁被打傷

67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻樑骨。（視頻截圖）

洛杉磯 一名來自台灣 的Lyft司機，來到加油站 加油和洗車時，遭到一名嫌犯持槍毆打和搶劫，整個事件通過視頻記錄十分完整清晰。

視頻來源：網路共享

犯罪事件發生在5月10日晚9點之後。地點位於南艾爾蒙地市（South El Monte）羅斯密大道（Rosemead Blvd）的ARCO加油站。據受害人勞保羅（Paul Lao，譯音）的兒媳婦克里斯汀（Christine）說，當時一名男子從後座進入出租車，並用槍指著勞保羅要求他交出錢包，當時67歲的勞保羅正在加油和洗車。

FOX 11的共享視頻顯示，這名持槍的嫌犯與受害者交談時揮舞著槍。然後，嫌犯搶走了勞保羅的手機和現金。據受害人的兒媳婦說，當時他的口袋裡有約1560美元。

嫌疑人拿到錢後，還要求勞保羅下車並交出車鑰匙。勞保羅告訴他，這輛寶馬車（BMW）是無鑰匙的，只能由他本人駕駛。嫌犯很震怒，用槍管擊打了他的臉部，然後下了汽車。結果，受害者的鼻梁被打骨折了。

據洛杉磯縣警局（LASD）稱，在搶劫事件發生幾小時後，受害人去了天普市警察分局（Temple City sheriff station）報案，還把錄像帶交給了探員。勞保羅表示，他得到了行車記錄器的保護，但因州法律相關規定，因此沒有打開麥克風錄音。

在搶劫發生後的幾天，勞保羅面部的傷痕仍然可見，他說這事帶來的痛苦使他夜不能睡。目前家人已為他設立了一個眾籌帳號（GoFundMe）。