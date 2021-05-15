南加華人劉圃偉 登頂珠峰遇難 親友發動募款

劉圃偉生前友人提供的相關資訊。（友人提供）

世界最高峰珠穆朗瑪峰的年度登山季來臨時，卻傳來兩名登山者不幸遇難的消息，其中一人是華裔劉圃偉（Puwei Liu），他生前曾在南加 州聖地牙哥居住。據他的好友表示，劉圃偉是南加華人 圈首批數碼相機攝影 愛好者，喜歡戶外運動，有多幅攝影作品曾在中國攝影雜誌發表。

據CBS News報導，兩名遇難的登山者，一名是美籍華人劉圃偉，55歲；另一名是瑞士登山愛好者Abdul Waraich，41歲；兩人參與尼泊爾Seven Summit Treks探險公司攀登珠峰項目。據公司組織者Chhang Dawa表示，Abdul Waraic在成功登頂後，發生體力不支意外。公司派了兩名嚮導攜帶氧氣及食品支援，但未能挽回。

劉圃偉在攀登到Hillary Step發生意外，距離登頂只有一小段距離，由於雪盲症及體力衰竭，在嚮導協助下不得不撤退，但返回營地後去世。報導還提到，從珠峰高處將遺體送到山下非常困難，需要耗費很多時間及多個夏爾巴人登山嚮導協作，所以經費支出也很可觀。

南加戶外運動及攝影愛好者梁宏武是劉圃偉的好友，他證實劉圃偉在登珠峰遇難的消息。他與劉圃偉相識於2007年-2008年間，當時在一個社交媒體上建立攝影愛好者沙龍，最早在南加華人圈使用數位相機的攝影愛好者中就有劉圃偉。當時的印象是，劉圃偉的眼鏡度數很高，取筆名：大眼。喜歡獨自探險，作品角度非常獨特，也喜歡將探險經歷寫成遊記發表。劉圃偉是化學博士，有不少粘合劑方面的專利。

梁宏武說，劉圃偉先前居住在南加聖地牙哥，後搬遷到外州。劉圃偉身後留下了太太及三個孩子。他對劉圃偉不幸遇難的消息起初不太相信，後經證實感到很惋惜。認為劉圃偉是敢於追夢的人，值得讚賞。但也提醒戶外運動愛好者，要將追求目標與個人責任相平衡。

劉圃偉的親友已經在募款網站募款，目標是十萬元。截至發稿時間，募款額已經超過1萬元。