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去留兩難 有人怕回了家再難回美國

記者邵敏╱洛杉磯報導
赴美禁令雖解除，在美留學生去留兩難。(unsplash.com)
赴美禁令雖解除，在美留學生去留兩難。(unsplash.com)

中國學生赴美禁飛令日前解除，對於在美留學生來說也是個好消息，很多留學生疫情一年不敢回國，除了擔心路上感染新冠病毒風險較大之外，另一個重要原因也是怕回中國後，不知道還能不能如期返回美國讀書。

James黃，來自中國江蘇，今年18歲，目前正在洛縣拉汶市（LA Verne）的Damien High School讀高中的最後一年。4月16日，James收到了大學的錄取通知書，這段時間他一直在考慮回國探望父母和朋友。「我已兩年多沒回中國，這麼長時間沒有見到父母親人，我很想念他們。」作為寄宿在洛杉磯當地家庭的小留學生，James疫情這一年經歷的孤獨恐慌不是尋常孩子能夠理解。

他身邊很多華人同學，都選擇疫情期間陸續返回中國上網課，而他堅持等到大學錄取通知書發下來的這一天。 「我也很想回去，但不知道回中國後能不能再回來，之前政策回美之前需在第三國停留，父母就不放心，所以一直熬著，現在禁飛令終於解除了，大學通知書也拿到了，我回國念頭就更強烈。」

但是，中美往返的機票價格讓James和他的家人又止步了。 「機票太貴，我爸媽說要不就別回來了，等聖誕節假期再說。」James說這話時充滿失望，「除了機票貴，回中國又要在酒店隔離，到時回美說不定還要隔離，時間都浪費了。」

如果James選擇暑期繼續留在美國，那他接下來的住宿生活也是個問題，因為寄宿家庭的合同將於6月初到期，他要搬到哪兒去度過一個人的暑假？ 「我還沒想好，可能先找一個家庭旅館住幾個月吧，等到大學開學時，再搬到大學校園附近去。」

Simon丁，和James同齡，也是洛杉磯一家私立高中留學生，去年3月疫情爆發之初，他就選擇回中國，之後一直在中國參加網課，繼續完成美國的高中學業，因為時差每天上課日夜顛倒。

今年3月，Simon拿到了美國大學的錄取通知書，在禁飛令取消之前，Simon打算先去第三國停留一段時間，再入境美國。如今禁飛令取消對Simon是個大好的消息，他可以選擇直飛美國。 Simon的學生簽證依然在有效期內，所以他也不必擔心回美國的簽證問題。因為家中條件富裕，昂貴的機票也不在考慮範圍內。

針對留學生這一年的境遇，洛杉磯華裔律師劉龍珠說，這些都是大環境帶來的的，個人沒辦法改變。 「中國留學生相比美國同齡人來說，心智相對不成熟，獨立性不強。其實換個角度來說，這一年的挫折和磨難不是壞事，也是鍛鍊的機會，經歷過最危難、無助的時光，才會迅速成長。」

每個留學生的背後都有著鮮為人知的故事，James和Simon只是其中兩個。中國是美國最大的留學生來源國之一，2020年，持F-1和M-1簽證的在美中國留學生共有38.2萬人，占美國留學生總數的31%，較2019年下降了20%。 2021年的數據還是一個未知數。

中國留學生 美國 疫情

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