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赴美禁令解除 陸生來美仍難 能否及時簽證變數大

記者邵敏╱洛杉磯報導
赴美禁令雖解除，大陸留學生來美仍是難。（unsplash.com）
赴美禁令雖解除，大陸留學生來美仍是難。（unsplash.com）

根據美國移民及海關執法局（ICE）3月19日發布的2020學年最新留學報告，共有國際學生125萬，比2019年度減少約27萬人，下降17.86%，降幅最大的是國際新生，減少72%；在美中國留學生數量為38.25萬人，比 2019年減少約 9萬人，但仍是美國國際學生來源第一大國。

美國已分別恢復中國學生的預約簽證與禁飛令。對於留學生來說，恢復往返中美之間讀書進修，都是好消息，記者特別訪問了幾位中國留學生，無論是預備來美留學或是正在美國讀書的中國留學生，心情複雜興奮也有期待。

美國駐華使領館5月4日恢復中國學生的預約簽證，此前，美國剛取消中國學生的禁飛令。對於留學生來說，恢復往返中美之間讀書進修，都是好消息，記者特別訪問了幾位中國留學生，無論是預備來美留學或是正在美國讀書的中國留學生，心情複雜興奮也有期待。

美國駐華使領館5月4日開始，恢復中國學生的預約簽證，此前，美國剛取消中國學生的禁飛令。對於留學生來說，這些都是接連而來的好消息，但是否能如期順利赴美留學還未可知，每個留學生的背後都有這一年特殊的故事。

美國時間4月26號， 美國國務院國家旅遊局官網發布最新通知：2021年8月1日起，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美禁令」影響，可直接飛往美國，無需再中轉第三國隔離14天。

許藝甜，中國浙江一名女孩，去年12月16日她就接到了紐約大學的錄取通知書。

「禁飛令取消前，我準備去紐約大學在上海設立的一個分校就讀，我一直沒想過要去第三國辦簽證手續，再飛美國，太麻煩了。」許藝甜說，因為種種原因，她甚至考慮過放棄夢寐的紐約大學，選擇去香港中文大學深圳分校就讀。

「現在禁飛令取消了，我又開始重新規劃，我很想到美國留學，畢竟美國的高等教育質量在全世界首屈一指，紐約大學是我夢寐以求的學校。」如今對於許藝甜來說，最主要的就是簽證問題。

由於新冠疫情，美國駐華使領館在13個月前就取消了絕大多數的移民和非移民簽證處理預約。據悉，5月4日大使館網站開放在線簽證預約不到一小時，就收到3000多份學生簽證申請。

「這麼多學生申請，我不知道自己能不能及時拿到簽證，順利赴美留學。」許藝甜說，這一年她身邊很多同學都放棄赴美留學。「美國新冠疫情改變很多留學生的想法，雖說現在疫情好轉，但相比中國，每天新增的數字還是驚人，再加上之前學生簽證政策一直不明朗，對於即將啟程的留學之路，我內心還是忐忑，不知道接下來會有什麼新變化，會不會順利如願。」

除了疫情，近年來中美關係惡化，也是一些學生放棄留美的主要原因。對此，洛杉磯華裔律師劉龍珠指出，在大背景下，很多留學生選擇站立場，以中國角度看美國，其實是不成熟的表現。「應該始終關注自己留學的真正目的，是為了接受更好的教育。再說美國政府在法令上，並沒有特別的敵對政策針對中國普通留學生，之前種種限制措施也是從疫情安全角度考慮出發。」

據許藝甜媽媽說，中國赴紐約的留學生正在籌備包機，「紐約大學中國留學生有個社交群，家長們討論包機前往，反正自己買機票也很貴，不如再加錢大家一起包機，都是熟悉的中國學生，飛機上也相對安全，能降低新冠病毒感染風險。」但這一切的計畫都要等到如期拿到學生簽證。

中國留學生 美國 學生簽證

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