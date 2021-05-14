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營業額減少25% PPP貸款免州稅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
4月29日加州通過的AB80法案，符合資格的中小企業，PPP貸款不需納為收入繳稅。（本報檔案照）
4月29日加州通過的AB80法案，符合資格的中小企業，PPP貸款不需納為收入繳稅。（本報檔案照）

聯邦政府為救助企業在疫情中生存，去年撥款設立薪資保護計畫(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，並祭出豁免貸款及免稅的優惠。拜登日前通過的救助紓困法案，再次大方撥款72億5000萬元供業主借貸，並延期申請截止日期至5月31日。不過PPP貸款金額目前已全數被用盡，聯邦政府是否再度撥款仍不得而知；至於貸款免稅優惠也有更進一步的消息。

對於PPP貸款的免稅優惠，此前加州政府尚不明朗。4月29日加州通過的AB80法案，內容修正對於豁免PPP貸款稅金的法律，2020年只要某一季度的銷售額跟2019年同季度相比少了25%，商家取得的PPP貸款可免繳納州稅。倘若不符合此條件，商家獲得的PPP貸款金額仍得納為收入繳稅。這項法規將為受疫情嚴重影響的廣大加州中小企業減輕稅務負擔。

會計師施啟祥表示，由於第二輪PPP貸款申請資格的其一條件為，2020年與2019年的任何一季相比，2020年的當季毛收入必須少於25%，才有資格申請第二輪。按照此情況來看，基本上能拿到第一輪及第二輪PPP貸款的商家，PPP貸款均可免繳納聯邦稅及加州稅。申請不到第二輪PPP貸款的商家，取得第一輪PPP貸款的錢必須納為收入繳納州稅，不過不需要繳納聯邦稅。

他另提到，第二輪PPP貸款截止日期為5月31日，不過最近貸款金額已全數用盡。想申請的商家若是餐館業者，可考慮多善用其他的政府資源，像是ERTC抵稅額或是申請餐館振興基金（RRF）。施啟祥說，對於餐館業者來說，不申請第二輪PPP貸款而去申請RRF基金，取得的錢是相同的，並沒有什麼損失。因為能取得的RRF基金，均是減去PPP貸款金額所計算出來的。

至於那些申請不到第二輪PPP貸款的業者，施啟祥建議可多善加利用ERTC抵稅額。2021年的ERTC只要求營業額下降20%即可。

貸款 加州 疫情

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