不忍了 華人圈80歲也有人離婚

華人圈銀髮族離婚越來越多。（Pexels）

微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）的離婚讓人感慨，掀起了對銀髮族離婚率上升的討論。事實上，在南加州華人 圈，50、60歲離婚的中老年夫婦不在少數，甚至80歲或以上還有人選擇離婚。中老年離婚率上升有著深刻的原因。

根據華爾街日報，美國 近幾年的「銀髮離婚」（Gray Divorce）現象不斷增加，雖然總體離婚率下降，但50歲以上的離婚率卻倍增，與年輕夫婦形成明顯反差。

心理學家趙家玉說，華人社區50、60歲離婚的人很多，原因很多很難一概而論，但所有的分手都不是一夜之間形成，而是經過很多年積累。因為到了這個年齡，夫婦已互相忍耐多年，孩子們也長大成人，「終於」可以離婚。她提到，雖然不知道蓋茲夫婦離婚的原因，但他們的小女兒今年剛滿18歲，可能也是原因之一。

還有些華人中老年夫婦離婚是出於經濟原因。專精家庭法律的劉美芳律師說，她印象深刻的一個離婚案，一對年長的華人夫婦子孫滿堂，本是幸福一家人，但丈夫想把資產留給長子，妻子則希望所有五個孩子平分財產。除了長子外的四個子女，就慫恿母親離婚，如此夫妻雙方各分一半財產，那四名子女也可以分得更多。劉美芳說，結婚幾十年的夫婦最後如此離婚，令人唏噓。

劉美芳說，中老年夫婦離婚的原因，無外乎是家暴、外遇、性格不合等。華人夫婦中，因「性格不合」鬧離婚的比較多。他們年輕時因「父母之命，媒妁之言」結婚，後來發現性格不合，因為家庭責任感一直未離婚。等到孩子長大成人，已經履行完撫養義務，選擇離婚，可以去追求自己的自由。

處理過不少離婚案的郝琦律師表示，在華裔青年的離婚案中，很多是由於男方父母的干預，尤其結婚沒幾年的年輕小倆口，跟父母住在一起很容易產生矛盾。她說，在三代同堂的情況下，離婚率很高。加州執行「無對錯離婚法」，即不管什麼原因，只要夫妻有一人要求離婚就可以離，甚至是以簡單的「性格不合」為由就可以離婚。

劉美芳律師認為，想要婚姻長久，一定要在結婚前「看清楚，想清楚，查清楚」，雙方多了解彼此，不要匆忙做出結婚的決定，「預防比事後彌補更重要。」