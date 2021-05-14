洛縣不跟進新指南 完成接種仍要戴口罩

聯邦疾病防治中心 (CDC) 13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者 (打完兩周後) 在室內外不需要戴口罩。（美聯社）

聯邦疾病防治中心 (CDC ) 13日更新防疫指南，已完成新冠疫苗接種者 (打完第二針兩周後) ，可以安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩 ，也不需要與人保持距離。但洛杉磯縣公共衛生局則不打算立即跟進CDC這項指南，縣衛生局指出，不能一概而論不戴口罩，在超市或零售店等室內場所上班的員工，完成接種後仍得戴口罩。

洛縣 衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）表示，洛縣的戴口罩令至少到下周以前維持不變，目前正待州政府發布最新的口罩規定，屆時洛縣將配合州政府釋出的規定。她理解大家對於「廢除口罩令」迫不及待，但風險較高的場所最好還是戴上口罩比較安全，如此一來才能保護在必要行業上班的勞工。

事實上，近期多項研究顯示新冠疫苗對於防止輕重症、住院或死亡的有效率超過90%；CDC表示科學證據明確顯示完成接種便可受到保護。CDC主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 表示，完成接種者可參與室外及室內的活動，大型小型都可以，外出也不需戴口罩。建議完成接種者可事先與醫護人員討論，自己是否還有必要戴口罩。

不過這項防疫新規不適用於醫療環境、懲戒中心或遊民避難所。已完成接種者另也需遵守法律，在乘坐飛機、火車或其他公共交通時戴口罩。