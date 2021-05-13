不找工作躺著賺 失業金亂象多

自新冠疫情 爆發以來，聯邦政府多次通過紓困法案，發錢救濟廣大失業人口。領取失業金 的高低，主要是參考失業者此前的收入水平及納稅多寡。有會計師指出，有華人客戶去年領到約4萬元失業金；另有會計師曾看過一對華裔夫妻共領了超過6萬元的失業金。一年不工作，「躺著領」美鈔，比每日辛苦工作輕鬆太多，誰還有打工意願？

冒疫情風險辛苦工作拿到的薪水，與每天在家休息領取失業金相差幾無，一些人逐漸失去了工作熱情，或沒有動力找工作，導致企業招不到人。會計師楊光明表示，有些人為了賺取更多錢，仗著現今商家招工不易，專門找支付現金的工作，或者要求雇主支付現金才去上班，這樣收入就不會出現在W-2報稅表格上。疫情期間濫用失業金的亂象比比皆是。

許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

統計顯示，2019年全美勞工平均年薪為3萬1133元，美國銀行研究報告指出，新冠疫情前年收入不到3萬2000元的勞工，如今坐領聯邦政府及州政府的失業金津貼反而更多。

會計師葉俊麟表示，在疫情嚴峻時期，加州 失業勞工每人每周最多可拿加州政府450元，加上聯邦政府600元共1050元失業津貼，領取時間長達39周。如此一來，去年最多可領超過4萬元失業金。此外，拜登總統今年簽署美國救濟法案，允許聯邦政府繼續發放每周300元失業金直至9月6日。也就是說，今年加州失業者最多每周可領750元失業金。

「這是在考驗人性」。葉俊麟指出，聯邦政府如此大方，給予的福利過於優渥，勞動力市場自然會有影響。實際上，政府發補貼是救急不救窮，應鼓勵人民積極找工作，而不是帶領人民「依賴福利」生活。他認為，此舉對經濟復甦沒有實質幫助，許多人也只見到眼前利益，卻不知道惡果最終仍由人民自己承受。

會計師施啟祥表示，加州就業發展局（EDD）的很多補救或防範措施非常差，因此經常出現失業金詐騙案。他認為，政府最初只想著救濟人民，卻未加以防範這些不誠實的人，事實證明了這些人確實經常在找機會圖利。

加州近期經濟緩慢復甦，就業市場工作機會連續兩個月增長。報告指出，雇主目前提供的職缺比疫情前還多，4月平均時薪也比3月大幅提高0.7%。但美國就業大環境4月卻意外在降溫。有不少人認為政府持續發放優渥的失業津貼，是導致勞工失去工作動力的主因之一。為了不讓優渥福利阻礙就業率，美國包括密蘇里州、田納西州等七個共和黨執政的州，計畫將在今年夏天停止發放所有由聯邦撥款的失業金。