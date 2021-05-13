紐森教育計畫 成立4歲兒童幼稚園

紐森計畫在加州全面成立過渡性幼稚園，給年滿4歲的兒童就讀。（美聯社）

加州 州長紐森 12日提出教育大計，建議公立學校進行「全面轉型」，成立4歲兒童幼稚園、為低收入 家庭大學生開設儲蓄帳戶，同時在弱勢社區提供全民課後托兒服務（universal after-school care）。

紐森宣布的這些教育措施是其新教育支出方案的一部分，加州今年可從龐大的盈餘中撥出937億元投資公共教育，比去年多出360億元，也比紐森今年1月預估的金額多出177億元。

紐森表示，這項計畫目的在解決許多因新冠疫情曝露出來的不平等問題，包括需要健全的精神健康服務解決兒童憂鬱和創傷問題、更多教師、提高教師學生比率等。

紐森12日在蒙特瑞縣一所小學召開記者會說：「我們尋求改革，希望改變我們的教育系統，而不是回復原狀。」

紐森的K到12年級教育計畫將提供年滿4歲兒童兩年的過渡性幼稚園課程（transitional kindergarten），履行了紐森和立法委員為4歲兒童提供免費普及幼稚園教育的承諾。

加州目前有約9萬1000名4歲兒童就讀過渡性幼稚園，如果紐森的提案獲得通過，到2024-2025學年，加州就讀過渡性幼稚園的學生人數將增加到25萬。不過，成立過渡性幼稚園並不代表家長一定要送年滿4歲的子女上學，但學校必須要提供。

加州教師退休系統（California State Teachers’ Retirement System）數據顯示，加州去年下半年申請退休的教師人數大增26%，加州一項民調也發現，在去年申請退休的教師當中，56%的退休主因是疫情造成教學困難。

為解決教師短缺的問題，紐森將撥11億元經費給部分學區作為招聘教師之用，但條件是學區55%以上的學生必須是低收入家庭子女、學習英語者或寄養家庭兒童。此外，紐森也將撥33億元擴大教師獎勵計畫，包括志願在高需求地區學校任職的教師可獲2萬元獎金。

紐森還希望為以低收入家庭為主的學區設立課後托兒服務和六周的暑期班，若能全面實施，加州將有三分之一的公校學生可以獲得這些服務。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）說：「對許多家庭而言，學校是一個可以獲得食物、醫療照護、社會服務的地方，代表學校不只是受教育的地方，它實際上是許多鄰里的社區中心。」

另外，紐森還提議從聯邦提供給加州的疫情紓困金中，拿出21億元援助低收入家庭大學生。提案將為加州每一名符合資格的低收入家庭大學生成立500元儲蓄帳戶，無家可歸和寄養家庭大學生還可另外獲得500元。估計加州有約380萬名大學生符合獲得這項援助金的資格。