南加州復工加速… 生意來了 服務業找不到工人

艾爾蒙地翠河美食老闆David黃慶幸過去一年店中所有店員全部留下，大家一起共度疫期難關，現在也沒有找不到人的煩惱。（記者楊青／攝影）

南加州復工 加速，聖蓋博谷華人社區服務行業部分商家招人卻舉步維艱，尤其是華資餐飲業，一些商家數月找不到合適工人填空，一些大型商家因也因疫情 陰晴不定和人手難找舉棋不定，在是否配合政府復工節奏中左右搖擺。

「我們從三個月前就開始招聘前台小姐，但到今天這個位置還是空缺」，在羅斯密和工業市擁有兩家分店的台式料理艋舺台客老闆Golden唐表示，疫情緩解，他們的生意逐漸回復當中，整個生意已恢復到疫情之前三分之一左右，尤其是外賣，忙的時候人手已不夠用。從2月就開始登報招人，應徵者寥寥無幾，想要工作的應徵者卻要求支付現金，所以直到現在還為招人傷腦筋。

疫情期間少數員工因爲家有長輩的壓力被迫辭工，Goleden唐店裡80%員工都保留了工作，否則現在真是措手不及。Golden唐說，他現在天天看中文報紙，滿滿都是商家招人的廣告，市場需求可見一斑。他擔心，這種情況到什麽時候才能緩解。

據行内人士表示，疫情期間聯邦和加州政府多次發放救濟和紓困金，使得很多人得到的補助比上班還多，導致部分員工復工意願不高。與此同時，一些人在疫情期間開始轉行，比如部分餐飲業人員轉到卡車運輸和大麻種植業，一去不返。

艾爾蒙地翠河美食老闆David黃表示，他慶幸過去一年店中所有店員全部留下，和他及太太一起共度難關。疫情發生初期生意一落千丈，但他和太太咬牙保留了所有員工，大家齊心協力，終於迎來生意好轉。疫情兩個多月後，他們的外賣生意逐漸回溫，並從去年下半年開始不減反增，今年春節之後更是强勢反彈，現在的外賣比疫情之前還成長兩成左右，現在仍在繼續上升當中，因爲沒有員工退位，現在也沒有找不到人的煩惱。

不少中小型華資餐館表示，雖然目前政府已允許開放50%的堂食，但他們還在觀望當中，一是因爲招人難，二是因客源不夠，不少華人出門吃飯的信心依然不足。聖蓋博全統廣場麻辣城老闆表示，目前開放了堂食，但暫時還是維持現有人手，因爲每天的堂食客人不多，兼顧得來。