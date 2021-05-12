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洛杉磯縣8萬工作招聘 公私職位隨你挑

記者楊青／洛杉磯報導

洛杉磯縣疫情進入黃色級階段，各行各業復工脚步進一步加快，在過去一年聯邦和加州幾波紓困支票之後，各地復工意願升溫，包括政府部門、學區學校、私營企業、公司行號等等，紛紛推出新一輪招工計劃，吸引行動快的民眾捷足先登。

不少華裔民眾熟悉的聖塔莫尼卡碼頭太平洋公園（Pacific Park，Santa Monica Pier），本周因公開招聘超過200名的暑期工而成為南加地方新聞，不少職位門檻相當低，選擇多樣，報酬公平，吸引應徵者紛沓而至。

根據大型招工網站，目前洛杉磯縣、洛杉磯市及其附近地區開放的工作應徵機會多達8萬8000多個，從洛杉磯縣地檢署公辯律師、博物館零售部協調員，到大麻修剪技工、辦公室清潔工、清潔技工；從郵遞員、海灘和碼頭工作人員到倉庫保管員、學區教室協調員；從洛杉磯愛樂樂團的停車、交通、穿梭巴士交通管理員、售票員到洛杉磯商業局商業服務技工；從寵物零售管理員、禮品店出納員，到洛杉磯縣小學導、好萊塢大型餐館廚師等等，均有空缺。

擁有11萬2000多名員工的洛杉磯縣政府，37個部門目前開放招聘工作人員，共有304個空缺，包括助理工程師、診所醫師、信息技術管理員、合同管理員、特別服務助理、社區健康輔導員、計劃員、化驗員、醫院行政助理、大型儀器操作技工、海灘救生員、海灘設計員等等，這些工作職位的要求相當寬泛，有要求高學歷高學位的，也有不少職位沒有任何學位要求，全職半職均有，也有不少職位允許員工在家工作。

有興趣找工作的民眾，可參考https://hr.lacounty.gov/

https://www.governmentjobs.com

https://www.indeed.com/l-Los-Angeles-County,-CA-jobs.html

https://www.careersingovernment.com/company/72197/los-angeles-county/

洛杉磯 復工 學區

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