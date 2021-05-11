滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

一場突如其來的滑雪 意外，華裔 媽媽為了保護女兒，擋在前面當場喪生，讓女兒失去母親、丈夫失去妻子。

剛過去的母親節 ，對於家住阿罕布拉市、四歲的Nova，是第一個沒有媽媽的母親節，Nova的媽媽、34歲的華裔母親毛麗莎（Lisa Mao，譯音），年輕的生命永遠停格在2021年2月4日。

悲劇發生在2月4日，麗莎一家去Mount Baldy滑雪，慶祝女兒的四歲生日。滑雪過程中，一家三口不幸撞向一塊巨石，為保護女兒免受傷害，麗莎搶先擋在女兒面前，她的頭部直接撞在石頭上，受到劇烈撞擊後，頭部鮮血直流，麗莎當場停止呼吸，年幼的女兒則被送到重症監護病房（ICU）搶救。

為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

「這一切都在一瞬間發生，麗莎盡了最大的努力保護我們的孩子，但她自己卻永遠離開我們。」丈夫Dahveed Kolodny-Nagy回憶當天的事發經過，仍悲痛欲絕，「女兒被直升機送往醫院搶救，病情危急，一直戴著面罩呼吸，我盼望奇蹟能夠發生，希望她能勇敢地醒過來。」

「我簡直難以相信，一早看到這個新聞，看到照片中麗莎一如既往燦爛的笑臉，沒有想到竟然是以這樣的方式和她告別。」麗莎的朋友Jasamie，曾一起帶著孩子參加巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）的親子課程，「麗莎很愛笑，夫妻倆一直帶著孩子來上課，一家人看上去非常幸福美滿。」

四歲的Nova，頭部、眼睛、身體各部位都遭受嚴重傷害，在醫院昏迷幾周後終於平安醒來。Kolodny-Nagy說，「女兒腦部因受到撞擊多處受損，身上到處是瘀傷，手臂骨折，她需要很多年的治療。」

四歲的Nova，長得十分可愛，卻小小年紀就喪母。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

目前，Nova還在醫院，經過多次手術後，她已學會重新站立，並能慢慢地走幾步。身體的傷害隨著時間推移或許會恢復，可失去母親的心理創傷又該如何痊癒？「我現在必須堅強，為了我們的女兒。」Kolodny-Nagy說，「女兒是如此堅強，像媽媽一樣是個鬥士，我必須為我的女兒堅持走下去。」

34歲的麗莎雖然倉促地離開，但她的社群媒體帳號依然開著，丈夫在Facebook上代替麗莎，記錄女兒每天的恢復與成長，麗莎生前寫的那句座右銘也還在那兒： 「生命如此短暫，我們要盡情享受愛與美食。」