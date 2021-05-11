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紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

編譯組／綜合報導
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

目前正面對罷免的加州州長紐森（Gavin Newsom）10日宣布1000億元經濟復甦計畫，將向數百萬加州人提供600元支票，並替房客提供更多資助等。加州預計將有757億元預算盈餘。

加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森...
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

KTLA電視台報導，若計畫獲通過，擬議的計畫將擴大「金州刺激計畫」（Golden State Stimulus Program），向居民提供數十億元退稅。

年收入不超過7萬5000元，約三分之二的加州人，將收到一筆600元直接款項。有受撫養人的家庭，包括無證移民，也將有資格獲得額外500元。

紐森說，「直接的刺激經濟支票，將直接進入民眾口袋，這些直接緩解經濟方案是有意義的。」

根據金州刺激計畫，加州約570萬人有資格獲得600元，但10日宣布的擴展刺激經濟計畫，使加州先前的投資增加三倍，達119億元，並向第一輪未收到支票的居民付款。

這項1000億元提案，被稱為「重振加州計畫」（California Comeback Plan），該提案還將使加州租金援助增加一倍，約52億元，幫助受疫情直接影響的低收入加州人償還100%租金。

州長還宣布20億元經費，幫助加州人支付逾期未付的水電、瓦斯等公共事務費用。

紐森並要求立法機關，在加州增加10萬間托兒所，增加數百萬元加州資金，以支持托兒所和家庭。

加州在歷經550億元的預算缺口後，至今每年都有鉅額盈餘，官員指出，這些盈餘來自富裕居民繳納的稅款。參議會預算主席，加州參議員斯金納（Nancy Skinner）說，「我們現在有能力提供更多。」

加州 紐森 支票

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