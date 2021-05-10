華人地攤經濟／擺攤有學問 投入才知天外有天

巴沙迪那社區學院每月一次的跳蚤市場，因爲人流多而吸引大批商販前往擺攤。（記者楊青／攝影）

很多人以為擺攤就是固定在一個或幾個地方找口飯吃，其實不然，不少地攤業者表示，他們的足跡絕不會停留在一個地方，很多人一輛車，兩個人，走遍大半個美國 。

20多年前從香港來美國就一頭扎進「車仔地攤」經濟的劉澄宇，前後十多年先後經歷跳蚤市場、城市街市、校園地攤和大型專業博覽會等不同段位的地攤經濟，「我比較喜歡到華人 較少的地區闖蕩」。他表示，到「主流」地盤擺攤，一來有華人商品的價格優勢，二來是新鮮感優勢，還可以離開自己熟悉的社區，開闊眼界。

「擺攤生活很開心」，他記得那時他和太太擺跳蚤市場兩個月就開始改換跑道，到大學校園擺攤。通常是清晨六、七點鐘就開始上貨擺攤，八、九點學生上學已做到第一輪生意；中間學生上課，太太負責看攤，他則到洛杉磯批發市場補貨，等重新回到校園，第二波生意又來了。沒有客人的時候，就看看書或者聽收音機，等待晚上又一輪學生出現，記得當時擺攤常常是從早上7時到晚上10時，但一點不覺得累，每天回家數好幾位數的收入，特別開心。

華人擺攤 「新鮮感」成優勢

休息時就打電話到各個城市詢問有什麽大型活動可以擺攤，日子過得相當輕鬆，一來沒有鋪面租金的壓力，二來沒有開店請工人的麻煩，如果下周想去舊金山或拉斯維加斯玩，就計畫拉上貨到那裡一邊擺攤賣貨，一邊旅行遊玩，現在回想起來，那真是輕鬆開心的生活，完全沒有生意成本和生活壓力。

「我們曾從校園收攤後馬不停蹄趕到拉斯維加斯」，他說，當地一些大賭場不時會為自己的員工舉辦大型廟會，利用自家停車場，專門請各地攤販來擺攤，讓平常沒有時間出門的員工能買到各地的東西。擺完拉斯維加斯，又開車轉戰去亞利桑納州 ，那裡有很出名的寶石展，全世界的人到那裡採購寶石，可見來自全球的寶石和銷售商，真是很開眼界。

在不少人眼中，地攤經濟低檔不起眼，但一些業者表示，進到裡面你才知道天外有天，其樂無窮。一些小販開著十多萬元一輛的豪華RV穿州過省，兩張椅子，兩張桌子，擺上貨物，晚上在RV睡覺，今天可能是亞利桑納州，明天可能是德州休士頓，要補的貨物通過UPS和特別供應商送到他們落腳的地方，一些人一幹就是一輩子。

擺攤可學到很多東西，地攤業者表示，包括對市場的瞭解，對生意的思維和觸角，都是從擺攤開始，看到感受到很多東西，知道生意怎樣做，重要的是擺攤不需講面子，不需幾10萬裝修一家鋪頭，賺多少錢自己知道。

攤販們也有不同層次和目標，有的很窮，為一日三餐風餐露宿；也有人做得很大，一些人甚至將擺攤當作企業經營，雇很多人到各地擺攤銷售，從中抽佣。有人連基本的攤位費都交不起，也有人開著法拉利去擺攤，有人在當地的跳蚤市場一擺幾十年，也有攤販兩口子從加州一直擺到紐約州，因爲販售的是水晶或琥珀首飾，占地小而價值高，一件首飾上百元，一天賣出幾件就是幾百元，而且不用經常補貨。近年一些美食好手經營的流動餐車，也是一枝獨秀，一些人用自己的餐車作爲手藝舞臺，加上臉書和社群媒體加持，打造出很多粉絲，一些人甚至買自己的專利，做成連鎖。

從地攤出發 建立商業王國

「如果我20年前沒有在地攤這一行打滾，很難想像會有今天的結果」，劉澄宇回憶，當年用擺攤賺到的第一桶金，後來進入批發行業，又率先進入足浴行業並成為聖蓋博谷華人社區連鎖足浴業主，後轉戰足浴用品、美容產品和電子批發，在大陸設廠生產，「擺攤就像一間社會大學」。他表示，地攤經濟運用或組織得好，不僅商機巨大，個人發展也有無限空間。他就遇到過一位擺攤的朋友，白天擺攤，晚上學法律，有天這位攤友高興地告訴他，已完成學業並考過律師執照，以後不再擺攤了。