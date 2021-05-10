華人地攤經濟／得早起、頂烈日 攤商甘苦談
「我本來也想找一份工作，老老實實上班」，不少擺攤族表示，常常是一些偶然的機會讓他們走上地攤經濟這一行，而一旦進入狀況，就像陀螺一樣旋轉起來，不知疲倦。
「因為是自己的生意，整天都想著，而且不覺得累人」。農曆新年期間幾乎每天在聖蓋博山谷大道上一家大型華資超市前擺地攤賣橘子的岡薩雷斯表示，他曾經嘗試過不少種工作，給人當園丁，到超市上貨，到餐館打雜，也做過一些小商品進口買賣，最後還是決定加入家庭生意擺攤賣水果。
岡薩雷斯有四兄弟，他的父親則在洛杉磯市中心的水果批發區有一個水果批發小鋪，每天凌晨1時左右火車到達洛杉磯，岡薩雷斯的父親拿到預定的大批水果，然後在天亮之前將水果批發給來自各地的小販。「現在我們兄弟幾個從父親的批發站拿到水果後，當天早晨先送幾家中小型的超市，然後分頭到各地擺地攤」，他表示，他和他的兄弟各自開著裝滿水果的卡車到不同城市擺攤，生意不錯，關鍵是很多城市都不用繳納攤租，卡車找個人流多但不阻礙交通的地方一停，擺上一台桌秤，一摞塑膠袋，就可以開張。
「我很喜歡到華人社區擺攤，尤其是中國新年期間」，岡薩雷斯表示，他聽説華人新年期間特別講究好兆頭，大吉大利之類的，因此他專門賣橘子和金桔，一塊錢一磅，這個價錢應該比超市的便宜，因此購買的人絡繹不絕，擺地攤，加上擺攤之前送貨到超市，他一人一天通常能銷售3000磅左右，「比上班好，時間自由」，他說，像這段時間，他通常是太陽下山之間已經回到家。
不過岡薩雷斯也表示，長期擺地攤，錢確實比上班好賺，但有時相當辛苦。「別人都在睡覺的時候，我就得去上貨了」。他說，尤其是洛杉磯的夏天，大清早溫度就不斷上升，每天烈日下曬幾個小時，那個滋味沒人懂。
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