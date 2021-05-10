華人地攤經濟／得早起、頂烈日 攤商甘苦談

一輛卡車，一台秤，一摞塑膠袋，水果攤就可以擺起來。（記者楊青／攝影）

「我本來也想找一份工作，老老實實上班」，不少擺攤族表示，常常是一些偶然的機會讓他們走上地攤經濟這一行，而一旦進入狀況，就像陀螺一樣旋轉起來，不知疲倦。

「因為是自己的生意，整天都想著，而且不覺得累人」。農曆新年期間幾乎每天在聖蓋博 山谷大道上一家大型華資超市前擺地攤賣橘子的岡薩雷斯表示，他曾經嘗試過不少種工作，給人當園丁，到超市上貨，到餐館打雜，也做過一些小商品進口買賣，最後還是決定加入家庭生意擺攤賣水果。

岡薩雷斯有四兄弟，他的父親則在洛杉磯 市中心的水果批發區有一個水果批發小鋪，每天凌晨1時左右火車到達洛杉磯，岡薩雷斯的父親拿到預定的大批水果，然後在天亮之前將水果批發給來自各地的小販。「現在我們兄弟幾個從父親的批發站拿到水果後，當天早晨先送幾家中小型的超市，然後分頭到各地擺地攤」，他表示，他和他的兄弟各自開著裝滿水果的卡車到不同城市擺攤，生意不錯，關鍵是很多城市都不用繳納攤租，卡車找個人流多但不阻礙交通的地方一停，擺上一台桌秤，一摞塑膠袋，就可以開張。

「我很喜歡到華人 社區擺攤，尤其是中國新年期間」，岡薩雷斯表示，他聽説華人新年期間特別講究好兆頭，大吉大利之類的，因此他專門賣橘子和金桔，一塊錢一磅，這個價錢應該比超市的便宜，因此購買的人絡繹不絕，擺地攤，加上擺攤之前送貨到超市，他一人一天通常能銷售3000磅左右，「比上班好，時間自由」，他說，像這段時間，他通常是太陽下山之間已經回到家。

不過岡薩雷斯也表示，長期擺地攤，錢確實比上班好賺，但有時相當辛苦。「別人都在睡覺的時候，我就得去上貨了」。他說，尤其是洛杉磯的夏天，大清早溫度就不斷上升，每天烈日下曬幾個小時，那個滋味沒人懂。