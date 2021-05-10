母親節帶動人潮 華資餐廳座無虛席、花店搶購一空

母親節當天部分中餐館幾乎座無虛席。（記者啟鉻／攝影）

南加商業重啟，景氣回春。洛杉磯縣進入疫情 最寬鬆的黃色層級後，迎來年度重要節日母親節 。雖然官方仍提醒民眾勿忘避疫措施，但似乎民眾已經迫不及待。華人區部分餐廳幾乎座無虛席，一些客人需要排隊等候，好市多 超市鮮花賣到缺貨，購物中心一些商店門前也排起長龍。

羅蘭岡華裔于女士陪著年逾七旬的媽媽，到鑽石廣場餐廳半島海鮮酒家，她表示，去年因正值疫情高峰避疫，母親節是在家裡過，且擔心母親感染新冠病毒，也不敢到外面散心消費。現在不同了，母親接種了兩劑疫苗，洛縣疫情限制更寬鬆，尤其餐館堂食進一步開放，她與母親一起到餐館享受母親喜歡的傳統美食。于女士說，母親節陽光明媚，母親心情非常好！

于女士與母親用餐的餐館當天座無虛席。業者表示，生意很忙碌，比平時要好。在同一廣場上，其它幾家中餐館顧客也都增加。但業者都很謹慎防疫，多強調戴口罩、保持社交距離等。

羅蘭岡東方明珠廣場的部分餐館生意熱絡，一家川味火鍋店工作人員說，平時生意不錯，母親節當天生意增加了幾成，餐館室外區幾乎坐滿。但並非所有餐館堂食顧客都很多，同一廣場上一家餐館堂食區人稀稀落落。工作人員說，堂食生意不如訂餐，外賣生意多了近三成，部分居民仍擔心在外消費用餐。

奇諾岡好市多超市鮮花幾乎告罄。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡可利馬路(Colima Road)上的華資喜相逢花坊工作人員說，遇到大節日時，生意要比平時好，母親節期間顧客對各種鮮花需要量增加。現場看到不時有不同族裔顧客進店購買鮮花。在工業市、奇諾岡好市多超市，鮮花銷售供不應求，奇諾岡好市多工作人員說，自前一天起，擺上貨架的鮮花在一個小時內就告罄，購買相當踴躍。

母親節是周日，南加各大購物中心客流量也較平時增加，不少超市門前也排起長隊。尤其是一些禮品銷售店消費者增加更多。在奇諾岡市中心步行街，銷售洗浴用品店門前有不少顧客排隊，一位亞裔顧客表示，希望為母親購買一些洗浴用品，價格不貴，也能表達心意。