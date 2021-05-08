悶壞了！民眾開啟度假模式 短途、夏威夷遊夯

南加民眾在安排短途旅行。（讀者提供）

隨著加州疫情 走勢向好，南加本地華人也在策畫和進行短途旅行，有人選擇去夏威夷 度假，有人會去中加或北加旅行。人們也在降低對入住旅館 的顧慮，開始回歸住旅館而不是住房車的旅行方式。

海島夏威夷日前成為南加人旅行的熱門目的地，華人齊小姐和先生過去一年多只忙於工作，都沒有出門旅行，因此特別獎勵自己一趟夏威夷旅行。她說，他們選擇的是當地比較高檔的度假村，旅館在入住時都會提供口罩、乾洗手等個人防疫物品。房間內水杯也是一次性的，每天都有人消毒和清掃。在旅館叫送餐，也是用外賣那種獨立包裝，這些細節都很讓人安心。

海島夏威夷目前成為不少南加人旅行的熱門目的地。（讀者提供）

她說，夏威夷需要做核酸檢測，外出除了下水都要戴口罩。如果餐廳有員工感染，餐廳會直接暫停營業，當地防疫情況比較讓人安心，所以現在遊客很多。人氣餐廳基本都人滿為患，需要提前一周甚至一個月預約。餐廳因為有人員限制出現爆滿可以理解，但是潛水行程沒有限制卻一樣爆滿，是需要提前一兩個月預約才能訂到的程度。在Maui島租車也很貴，以往吉普車一天不過幾十元，現在三天要400多元。

旅館預訂業者張先生表示，現在大家預訂旅館基本是一晚到兩晚，地點集中在靠近自然景區和海邊的旅館。人員也都是三、五人的規模，大家駕車自駕遊，那些比較熱門的地方，周末旅館還會出現訂滿的情況，價格目前還和以前差不多，變化不大。

華人江先生日前和朋友去聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）遊玩，他說，好久沒有出遊外宿，正好朋友們都打了疫苗，大家能比較放心出遊。來回路上都在堵車，可見出遊的人不在少數。對於入住旅館，為安全起見，他們都盡量選擇口碑好且連鎖的旅館，感覺連鎖旅館的防疫措施會更加正規完善。晚上入住時，工作人員告知房間基本訂滿，連外面的停車位都不多了。

江先生表示，他們入住的旅館很新，房間內部提供咖啡機、一次性紙杯，沒有太多讓人不安的部分。不過有同行朋友擔心被傳染，還自帶枕巾、床單和浴巾。早上旅館提供的早餐都是獨立包裝，裡面有酸奶、橙汁、貝果、黃油還有蘋果及餅乾等。雖然味道一般，但是吃飽沒有問題。未來還會安排這樣的短途旅行，畢竟夏天來了，疫情也好轉，人們都需要放鬆一下。