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疫苗施打人數日增 洛縣住院人數7日創新低

記者謝雨珊／綜合報導
洛杉磯縣7日染疫住院人數降至新低點。(unsplash）
洛杉磯縣7日染疫住院人數降至新低點。(unsplash）

隨著確診人數持續下降、疫苗施打人數增加，洛杉磯縣7日染疫住院人數降至新低點。目前洛縣平均五日住院人數為389人。政府官員指出，住院人數創新低跟民眾接種疫苗有很大關係；民眾打完疫苗又確診，但發病程度不至於需要住院。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，樁樁件件都在證實施打新冠疫苗，對制止病毒傳播很有效。為了繼續降低病毒廣為散播，鼓勵民眾盡快打疫苗，因為疫苗是避免自己感染新冠肺炎最有效的方式。洛縣7日在新增421例確診病例、16人死亡、379人染疫住院，其中有86人進入重症病房。

洛縣近幾周的接種疫苗需求量明顯下降，許多大型疫苗接種站都縮小規模，並允許民眾隨到隨打，無須預約。費若說，這周的疫苗預約量比上周少了25%，上周日只有39%洛縣居民完成接種疫苗，其中有67%為65歲及以上長者，33%為16歲至64歲間的成人。

另外，洛縣有超過1萬名兒童及青少年感染上新冠肺炎，其中少數同時患有兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)。截至7日止，洛縣已有186名染疫兒童患有MIS-C，其中兩人死亡。洛縣公共衛生局敦促家長多注意子女的健康狀況，若出現MIS-C症狀立即聯繫醫護人員或致電211求助。

疫苗 洛縣 新冠肺炎

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