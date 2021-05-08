偕老秘訣幸福7原則 首要強化婚姻地圖

執子之手與子偕老 幸福婚姻七原則（unsplash.com）

追求幸福婚姻生活，執子之手與子偕老，對大部分人來說都是一生極為重要的，超級富豪比爾蓋茲終究敵不過27年的婚姻長跑，宣布結束和妻子梅琳達的婚姻。維持幸福婚姻生活有沒有秘訣？

洛縣心理健康署診所主管，加州 持照執業婚姻及家庭心理治療師鄭佳琪（Jacqui Cheng）從專家的角度，提出幸福婚姻七原則。

1，強化婚姻地圖。這幅腦海中的地圖記載了另一半的重要資訊，在婚姻地圖中，熟悉對方世界，喜好和討厭，對方的夢想和創傷，快樂或壓力來源。「若夫妻雙方都忙著賺錢養家，或者每天關注的都是柴米油鹽和孩子，缺乏彼此互動，多年後孩子長大了，突然感覺身邊老伴就像陌生人。」鄭佳琪認為，美國 家庭相對有個好習慣，每天都問伴侶今天過得怎麼樣，但華人 較少注意這些生活細節，「我們要在平常生活中關心彼此的心靈空間。」

2，彼此欣賞，以對方為豪。不要吝嗇讓對方知道你對他的欣賞，華人不大表達對伴侶的愛與欣賞，時間久了對方就會覺得不重視。 「要經常讚美，比如說今天穿的衣服好看，煮的飯菜好吃。」

3，走進彼此，而非遠離。 「我們都希望得到伴侶的注意和支持，而不是遠離。比如丈夫回家說我今天工作壓力很大，但妻子說，你沒看我正在煮飯忙嗎，沒空聽你說。」走進彼此，就是表示願意花時間在對方身上，傾聽彼此煩惱。

4，讓另一半影響自己，一起分享在感情中做決定的權利。如果婚姻關係中都是一個人在做主，那麼不平衡感也會影響到婚姻幸福。

5，解決可以解決的問題。軟化談話氛圍，主動示好，如果氛圍太緊張，可以讓自己和對方都先冷靜20分鐘，之後站在對方角度考慮問題，接受不同意見。鄭佳琪提出一種訓練方法可讓夫妻意見達成一致，兩人各畫一個大圈，大圈裡再畫個小圈，小圈裡是毫無商量餘地的事情，大圈裡是可以妥協的地方，夫妻雙方一起找出共同點，求同存異。

6，面對無法解決的問題，很重要一點，不要為了解決問題而溝通，而是在溝通時不要傷害對方。「比如夫妻政治立場不同就很難解決，那就學好面對這些事時如何相處，或者約定不討論政治，或者可以表達立場但不攻擊對方。」

7，分享共同的生活意義。不是日復一日過生活，而是在精神層面一起發掘有意義的生活， 建立長期規劃和目標， 支持彼此的夢想。同時，散發善意和愛心，比如一家人一起做義工，當整個家庭都散發著愛，孩子也會耳濡目染，在培養善良行為的同時也懂得感恩，這樣既能維持幸福的婚姻生活，同時也成就了整個幸福家庭。