我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

偕老秘訣幸福7原則 首要強化婚姻地圖

記者邵敏╱洛杉磯報導
執子之手與子偕老 幸福婚姻七原則（unsplash.com）
執子之手與子偕老 幸福婚姻七原則（unsplash.com）

追求幸福婚姻生活，執子之手與子偕老，對大部分人來說都是一生極為重要的，超級富豪比爾蓋茲終究敵不過27年的婚姻長跑，宣布結束和妻子梅琳達的婚姻。維持幸福婚姻生活有沒有秘訣？

洛縣心理健康署診所主管，加州持照執業婚姻及家庭心理治療師鄭佳琪（Jacqui Cheng）從專家的角度，提出幸福婚姻七原則。

1，強化婚姻地圖。這幅腦海中的地圖記載了另一半的重要資訊，在婚姻地圖中，熟悉對方世界，喜好和討厭，對方的夢想和創傷，快樂或壓力來源。「若夫妻雙方都忙著賺錢養家，或者每天關注的都是柴米油鹽和孩子，缺乏彼此互動，多年後孩子長大了，突然感覺身邊老伴就像陌生人。」鄭佳琪認為，美國家庭相對有個好習慣，每天都問伴侶今天過得怎麼樣，但華人較少注意這些生活細節，「我們要在平常生活中關心彼此的心靈空間。」

2，彼此欣賞，以對方為豪。不要吝嗇讓對方知道你對他的欣賞，華人不大表達對伴侶的愛與欣賞，時間久了對方就會覺得不重視。 「要經常讚美，比如說今天穿的衣服好看，煮的飯菜好吃。」

3，走進彼此，而非遠離。 「我們都希望得到伴侶的注意和支持，而不是遠離。比如丈夫回家說我今天工作壓力很大，但妻子說，你沒看我正在煮飯忙嗎，沒空聽你說。」走進彼此，就是表示願意花時間在對方身上，傾聽彼此煩惱。

4，讓另一半影響自己，一起分享在感情中做決定的權利。如果婚姻關係中都是一個人在做主，那麼不平衡感也會影響到婚姻幸福。

5，解決可以解決的問題。軟化談話氛圍，主動示好，如果氛圍太緊張，可以讓自己和對方都先冷靜20分鐘，之後站在對方角度考慮問題，接受不同意見。鄭佳琪提出一種訓練方法可讓夫妻意見達成一致，兩人各畫一個大圈，大圈裡再畫個小圈，小圈裡是毫無商量餘地的事情，大圈裡是可以妥協的地方，夫妻雙方一起找出共同點，求同存異。

6，面對無法解決的問題，很重要一點，不要為了解決問題而溝通，而是在溝通時不要傷害對方。「比如夫妻政治立場不同就很難解決，那就學好面對這些事時如何相處，或者約定不討論政治，或者可以表達立場但不攻擊對方。」

7，分享共同的生活意義。不是日復一日過生活，而是在精神層面一起發掘有意義的生活， 建立長期規劃和目標， 支持彼此的夢想。同時，散發善意和愛心，比如一家人一起做義工，當整個家庭都散發著愛，孩子也會耳濡目染，在培養善良行為的同時也懂得感恩，這樣既能維持幸福的婚姻生活，同時也成就了整個幸福家庭。

華人 加州 美國

上一則

疫情使 「模範少數族裔」光環消失 70％加州民眾認識到亞裔遭受歧視

下一則

批評、蔑視、防衛、冷戰 最傷彼此的婚姻殺手

延伸閱讀

蓋茲夫婦找來的「律師天團」 當年就負責貝佐斯離婚案

蓋茲夫婦找來的「律師天團」 當年就負責貝佐斯離婚案
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這
白頭偕老好難 美國「銀髮離婚」率倍增

白頭偕老好難 美國「銀髮離婚」率倍增
貝佐斯到蓋茲…名人夫妻建立離婚「好聚好散」形象

貝佐斯到蓋茲…名人夫妻建立離婚「好聚好散」形象
蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意
比爾蓋茲27年婚姻玩完是為她？中國美女翻譯出聲了

比爾蓋茲27年婚姻玩完是為她？中國美女翻譯出聲了

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這