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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

批評、蔑視、防衛、冷戰 最傷彼此的婚姻殺手

記者邵敏╱洛杉磯報導
婚姻家庭治療師：四個對婚姻不利的互動模式（unsplash.com）
婚姻家庭治療師：四個對婚姻不利的互動模式（unsplash.com）

比爾蓋茲27年的婚姻生活宣告失敗，讓很多人對銀髮之年，婚姻能否維持產生懷疑。究竟該如何維繫幸福的婚姻生活？專家稱，幸福的婚姻需要眾多元素，其中最主要的是夫妻雙方共同用心經營，堅持婚姻關係中的一些必需原則，避免不利的各種行為方式。

「我不知道比爾蓋茲婚姻的內容，也不知道他們婚變的具體原因。」洛縣心理健康署診所主管，專業婚姻家庭治療師鄭佳琪（Jacqui Cheng）說，但從普遍意義上來講，有四個對婚姻不利的互動模式，它們會嚴重傷害婚姻關係。

第一、批評和指責。在婚姻關係中，對人不對事的批評不可取。比如夫妻之間批評「你怎麼那麼沒用」、「你就是自私」，這些針對個人的指責都不應該，要就事論事提出問題所在。

第二、蔑視是婚姻關係中最危險的信號。鄭佳琪舉例說，比如丈夫在外上班掙錢，妻子在家做家務帶孩子，如果丈夫不尊重妻子對家庭的付出，看不起妻子，對妻子加以蔑視諷刺，這是所有不利互動模式中殺傷力最強的一個。

第三、防衛行為也是婚姻生活中的不利模式。防衛行為是指夫妻雙方為自己的不利行為做出辯護，同時怪罪對方。比如妻子對丈夫說：「我讓你今天倒垃圾，你倒了嗎？」丈夫反駁道：「我今天很忙難道你不知道，你也可以去倒。」丈夫的這種回答就是防衛行為，沒有承擔責任，反而怪罪對方，這樣不但沒有解決問題，卻產生更多摩擦。

鄭佳琪建議，假如丈夫換個方式回答：「我今天實在太忙，現在就去倒」，或者「我今天是太忙了，不過我應該早點請你幫忙倒垃圾。」這就是接受責任，而不是防衛，這樣會促進溝通。

第四、沉默、冷戰。研究顯示，當前面三種不利的互動模式長期存在，最後就會轉變成沉默抵制。「不理對方或是冷淡應付，這通常是負面情緒太多，無法承受就轉變成沉默。」

美國很多人會選擇婚前諮詢，準夫妻之間儘早交流金錢觀、教育觀等各種基本問題，若等到婚姻感情消失殆盡時，再來諮詢解決就比較難。鄭佳琪提到，比如有些夫妻結婚前沒有討論過生孩子的問題，結婚幾年後才發現，一個想生孩子一個不想要孩子，到了這個時候就很難解決這些衝突。夫婦之間不論相處多久，「養成良好的溝通相處方式就像存款，定期將好習慣存入專門管理婚姻幸福的銀行，等到衝突時就有足夠存款拿出來使用。」

比爾蓋茲 美國 洛縣

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