比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解

比爾蓋茲結束27年婚姻，驚人財富 ≠ 幸福婚姻。（Getty Images）

擁有千億以上財富的美國 富豪比爾蓋茲 宣布離婚，27年婚姻在邁入銀髮之年，突然休止。人與人之間複雜的婚姻關係應如何維繫？在歲月侵蝕之下，最親密的夫妻關係如何不褪色，避免走上「銀髮離婚」之路，婚姻治療師提出看法與答案。

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前發文，宣布結束和妻子梅琳達長達27年的婚姻長跑，一石激起千層浪，各界紛紛猜測婚變原因，也疑惑驚人財富與幸福婚姻之間，究竟該劃等號，還是不等號？財富能保證白頭偕老嗎？而「銀髮離婚」（Gray Divorce）更成了新話題。

美國近幾十年來，總體離婚率下降，但50歲以上者的離婚率倍增，與年輕夫婦離婚率下降形成明顯反差，而蓋茲夫婦也加入這行列；顯然以往將就式貎合神離的婚姻關係，不再讓假面夫妻樂於接受，追求下階段的幸福，也成了離開相處數十年枕邊人的動力。或許疫情後，讓有些人對人生有不同看法，不願再屈就於「沒有衝突卻不幸福」的空殼婚姻中。

專家又是如何看待財富和婚姻之間的關係？「銀髮離婚」這個有倍增趨勢的婚姻問題，又該如何克服？

鄭佳琪（Jacqui Cheng），洛縣心理健康署診所主管，也是加州持照執業婚姻及家庭心理治療師。 「如果婚姻中雙方常為錢煩惱吵架，那會很傷感情。但錢不是幸福的唯一來源，有錢也不能保證就有幸福婚姻。」

鄭佳琪認為，財富和婚姻不是完全對應，就像比爾蓋茲，他不會因為財富的不斷增加，婚姻幸福指數也持續上升。

洛杉磯 離婚律師劉龍珠表示：財富對婚姻是有影響的，太窮太富都不利，一方面貧賤夫妻百事哀，另一方面，富豪、明星、公眾人物誘惑太多，也不容易守住婚姻。

劉龍珠指出，美國的婚姻觀念，特別對有身分地位的社會人物來說，只有結束目前的婚姻關係，才能重新追求新的感情生活。 「我個人判斷，比爾蓋茲離婚最大的可能性，要麼是有了外遇，要麼是準備外遇。他們的離婚合同早已準備好，就等孩子年滿18歲後宣布離婚。」

劉龍珠還說，銀髮離婚並沒有什麼不好，如果在不傷害對方的前提下，雙方都不願繼續生活下去，那麼離婚是好事不是壞事。 「中國很多富豪不願離婚，就怕財產分割，但比爾蓋茲不願做金錢的奴隸，為追求新生活願分割巨額財產，從這個角度來看，他的離婚是正面的。」

也有網友戲稱，富豪的世界，我們永遠不懂。無論比爾蓋茲的婚姻生活究竟出現什麼樣的問題，但有一點是肯定的，驚人財富並不等於幸福婚姻，幸福婚姻的基礎是彼此信任，擁有共同的人生觀、價值觀，在一起能創造快樂，否則，離婚也是自然選擇，能夠擁有重新選擇的權利，也是文明社會的一大進步。而銀髮離婚追求下階段的幸福，都是個人選擇，也就不能用以往的眼光衡量是對或錯。