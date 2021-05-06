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洛縣迎黃色級別 進入疫情最寬鬆防疫管制

記者謝雨珊／綜合報導
黃色級別健身中心客容量可提升至50%。（本報檔案照）
黃色級別健身中心客容量可提升至50%。（本報檔案照）

加州的病案率降至全國最低，洛縣擁有加州近4000萬人口的四分之一，也在過去的周日和周一實現零死亡，這對加州來說，是十分了不起的轉變。如今，洛縣將於6日進入疫情最寬鬆的黃色級別，衛生局計畫推出更寬鬆的限制措施。餐館、電影院健身房等容納人數將增加。這項振奮人心的消息，令許多洛縣居民及業者翹首期盼。

阿罕布拉市一家健身中心，新冠疫情爆發以來，快速轉為戶外運動的模式招攬生意。起初上課人數僅有少數幾人，隨疫情降溫，加入會員的人數大幅增加。洛縣如今進入黃色級別，這間健身中心早已為此做好萬全準備，打算再次在室內營運。

這家健身中心的非裔業者Charles，鎖定衛生局指示隨時調整營運模式。他表示，根據洛縣衛生局規定，黃色級別允許健身中心客容量可擴張至50%，但為讓會員們感到安心，健身中心只開放30%客容量，盡量不要一次讓太多人同時在室內健身。

同時，健身中心將提供會員口罩及手套。健身中心在每節課後都會清潔健身器具；而會員在上課時，必須在規定的框框內健身。運動時必須配戴口罩。Charles指出，看到越來越多人加入會員，重返健身行列，感到相當欣慰。至於重新回到室內健身上課，除興奮以外，更有種「鬆了口氣」的感覺，因為在戶外健身除了增加額外花費，也增加員工們將東西搬進搬出等的每日工作量。

洛縣5日增加287例確診、21人死亡、400人因染疫住院。5日確診率為0.7%。衛生局針對黃色級別所制定的防疫規定，將於6日清晨12時01分生效。根據規定，黃色級別允許無提供食物的酒吧以25％的比率開放室內；餐館室內堂食開放50%客容量；健身中心、電影院、棋牌室、釀酒廠，以及像是保齡球館、遊樂室、滑冰場、密室逃脫等室內娛樂中心，室內客容量從目前的25％提高到50％。

美髮美甲等個人服務行業室內客容量提高至75%；道奇體育場等戶外會場的客容量，可從目前的33％提高到67％；遊樂園的客容量從25％提升至35％；室外會議可一次容納200人參與，室內會議仍不允許，除非參與全員都已打過疫苗；室外私人聚會允許從50人擴至100人，室內聚會最多容納50人，但衛生局仍不鼓勵民眾在室內辦趴或舉辦大型聚會。

阿罕布拉市的一間健身中心已做好萬全準備，將戶外健身搬回室內營運。（記者謝雨珊／攝...
阿罕布拉市的一間健身中心已做好萬全準備，將戶外健身搬回室內營運。（記者謝雨珊／攝影）

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