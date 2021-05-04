加州感染率 降至全美最低

加州疫情大幅趨緩，民眾接受疫苗情況也較他州好。（KTLA截圖）

面對全球和美國許多地方，爆發第三波新冠肺炎疫情 ，加州 表現卻一枝獨秀。過去一周，加州繳出感染率最低的成績，陽性確診數如雲霄飛車般下降，徘徊在1%左右。專家指出，加州人較高的疫苗 接受度、較少出現高傳染性的變種病毒，是疫情趨緩的主因。

KTLA電視台報導，目前德州感染率是加州兩倍、紐約州是加州四倍，佛羅里達州感染率高達加州六倍，密西根州發病率仍是全美最高，每10萬居民299例，高達加州每10萬居民29例的十倍。

舊金山加大流行病學家George Rutherford說，加州再次成為第一名。過去兩周總病例下降37%，住院率下降5%，死亡率下降一半。

數據顯示，過去一周加州平均每日新確診病例數少於2000，與去年12月和1月激增高峰，每日增加5萬2000起病例相比巨幅下降。上周，每天約60名加州人死於新冠肺炎，是過去半年來未見的數字，1月份這個數字是每天平均562死亡。

此外加州58個縣中，目前已沒有一個地區，被劃為疫情最嚴重的紫色，但13個縣仍屬第二高的紅色區塊，包括中央山谷、山區與加州北部人煙稀少的地區。

若此趨勢持續，洛杉磯、舊金山、馬林（Marin）和Trinity等縣，可望於本周進入加州疫情最輕微的黃色等級，允許體育館、電影院、遊樂園、運動場和博物館擴大客容量。

加州州長紐森（Gavin Newsom）先前曾表示，希望加州於6月15日全面重啟經濟，只要住院率保持穩定，疫苗供應充足，也能減少防疫措施。

加州變種病毒（B.1.427/B.1.429）在加州較為「強勢」，某種程度阻止了高度傳染性的英國變種病毒，據信也是科學家認為，疫情相對趨緩的原因之一。

然而，民眾施打疫苗的興趣有所降低。洛縣上週預約施打疫苗人數下降50%。接種情況良好的縣，包括舊金山和聖地牙哥縣，有超過六成民眾至少接種第一劑。洛縣47%，橙縣與范杜拉縣為49%，河濱縣僅38%，聖伯納汀諾縣僅35%。

族裔施打疫苗的比例懸殊也令人擔憂。如洛縣約50%白人、亞裔和美國原住民，至少已接種第一劑疫苗，但西裔和非裔卻僅30%。