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華裔乒乓球員周鑫、張安 代表美國拚東奧

記者啟鉻／洛杉磯報導
美國參加奧運會乒乓球隊教練高軍（左）、參賽選手張安（中）、周鑫（右） （記者啟鉻／攝影）
美國參加奧運會乒乓球隊教練高軍（左）、參賽選手張安（中）、周鑫（右） （記者啟鉻／攝影）

將代表美國赴日本參加2021年奧運會乒乓球賽選手中，華裔周鑫（Xin Zhou）、張安（Lily Zhang）目前正在南加州緊鑼密鼓受訓，兩位選手來自北加。男選手周鑫是首次代表美國參加奧運，女選手張安已在2012和2016年代表美國參加奧運。

美國奧運代表隊乒乓球教練高軍表示，本次奧運會觀眾量大減，可能會影響一些運動員的發揮。

周鑫是原中國國家隊、山東魯能隊隊員，2011年在乒乓球美國公開賽取得雙打冠軍。他移民美國後，首次代表美國參加奧運會比賽。他說，代表美國參賽是非常光彩的事，也是一生的榮譽。

周鑫現年33歲，他說如果在中國，他這個年齡恐怕無法參加奧運會比賽。他小時喜歡運動，六歲開始學習乒乓球，一直堅持到現在。他的太太也是乒乓球隊員，曾是省級隊主力。周鑫認為，在美國可通過實力表現自己，很公平。

張安在美國生長，2012年代表美國參加倫敦奧運會，2016年參加巴西奧運會。她說，很遺憾父母因為疫情無法赴日本觀看比賽。她父母都喜歡乒乓球，她七歲開始練球，父母是她開始打乒乓球的啟蒙老師。她目前最好的成績是2019年參加世界杯比賽，單打獲得第四名。而最早一次比賽，是初次在北加州參加九歲以下的乒乓比賽，一共有兩人參加，她是第二名。她說，自己打球反手出擊凌厲，善於持久戰。

張安畢業於柏克萊加州大學心理學系，目前在一家乒乓球產品公司擔任市場營銷。她多次代表美國隊參加國際乒乓球比賽，為此感到自豪和驕傲。談及近期發生的仇恨亞裔犯罪，她說，華人對美國各方面都有很大貢獻，不應該被歧視和仇恨。她認為自己就是美國人。

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