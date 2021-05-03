加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州 房市交易火熱，低利率、城郊地產的復甦，千禧一代購房者激增，推動了購屋潮，推升了房價 漲幅。眾人最擔心房價是否將迎來泡沫化危機？多位專家認為，房產泡沫還不至於，不過房價估計將持續攀升到明年。

房地產市場究竟有多火？地產經紀袁立功分享經驗說，阿罕布拉市有一棟1948年建造的房子，屋況維持不錯，98萬8000元上市。掛牌三天內有30組買家輪流看房，三天之後有一買家加價至105萬元購得這棟房子。

另外，日前在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）也有一棟58萬上市的房子，首日上市就出現五名購房意願強烈的買家，第一天就加價至62萬以上。這些例子都意味著，目前搶房狀況激烈，尤其50萬至60萬中價位房子格外搶手。

內陸地區房市火熱程度，在全美只屬於中上程度，位列第105名。（NAR截圖）

房價一直飆升，以往較不起眼的南加州內陸地區「二線城市」，像是安大略、河濱市、庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）、西米谷（Simi Valley）等地，均出現搶房潮，尤其房價相較於上一年，漲了約12%至17%。部分買家按正常出價根本買不到房子。

●貸款 利息新低 推升買氣

袁立功表示，去年7月至今年3月，南加州各縣房市都在穩定上揚，無論是銷售量或價格均成長20%。構成此現象的主要因素有三：第一、之前貸款利息處於歷史新低；第二、因為疫情關係，不到逼不得已，大家都不希望賣房或搬家；第三、疫情期間不少人將金錢投資於股市，手上現金增多，便將股市獲利轉為投資房產。

然而，火熱的房市導致房價暴漲，再加上經濟正在從危機中復甦，經濟各層面都將被通貨膨脹影響，房價漲價趨勢令人相當害怕，擔心房產即將走向泡沫。

洛杉磯加大（UCLA）安德森管理學院經濟學家俞偉雄解析，現在的房市熱絡，是由基本面需求的改變所支撐，例如遠距辦公，促使許多人需要更大的居家辦公場所等。再加上銀行在經過金融風暴後，對於資金放貸把關，目前不擔心房市有泡沫現象。俞偉雄預測，房價將持續上漲，估計至少到明年。但未來情況如何很難預測。

袁立功及吳程遠也有相同見解。袁立功認為，從去年7月至今年3月，跟上一年同期比較，價格都在穩定成長。價格雖高，但目前看不出有泡沫現象。他強調，至少三個月至六個月內看不到房產泡沫。到了暑期，若房源多些、聯準會將利息調整，房價才可能趨緩。