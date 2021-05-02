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削減監獄人口 加州擬提前釋放7.6萬囚犯

記者謝雨珊／綜合報導
加州無預警削減囚犯人口，提出為7萬6000名囚犯提前釋放的方案。（截圖自ABC7)
加州無預警削減囚犯人口，提出為7萬6000名囚犯提前釋放的方案。（截圖自ABC7)

全美獄政系統最龐大的加州，1日無預警削減監獄人口，擬提前釋放7萬6000名囚犯；其中有超過6萬3000名囚犯，因服刑表現良好，刑期縮短成三分之一；2萬名終身監禁的囚犯，現在有資格獲得假釋。依據加州「三振出局（three-strike)」法案，有超過1萬名第二次被判犯有重罪但非暴力犯罪的囚犯，在服完一半刑期後有資格獲釋。加州懲治局表示，近2900名非暴力但第三次犯罪的囚犯，也有資格提前釋放。

這項改革方案本週得到了加州行政當局的批准，幾乎沒有公開通知，作為應急條例處理，在三週內提交並獲得批准。對此，該部門發言人西馬斯（Dana Simas）在一份聲明中說：「目的是鼓勵被囚禁的人們，使他們有良好的行為習慣，並在服刑期間遵守規則，參加更生和教育計劃，這將導致更安全的監獄。」

根據數據顯示，囚犯人數在新冠疫情前有11萬7000人，現已縮減到2萬1000多人，不過其中有約1萬名囚犯暫時被關押在縣立監獄。政府官員4月中旬宣布，因囚犯人數大幅減少，打算關閉第二個監獄，履行加州州長紐森的承諾。事實上，過去十年來，加州的囚犯人數不斷下降。

刑事正義基金會（Criminal Justice Legal Foundation）領導人Kent Scheidegger，代表受害者及家屬不滿政府此舉。他認為，讓囚犯透過「積滿學分」的概念出獄，這個作法非常不恰當，因為「你不需要是好人，也可修滿學分」。這只是政府用來管理監獄人數的手法之一。

過去十年來加州的囚犯人數不斷下降。（截圖自ABC7)
過去十年來加州的囚犯人數不斷下降。（截圖自ABC7)

加州 監獄 暴力犯罪

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