反對SB82民眾到眾議員周本立家前抗議 稱致電辦公室約談遭拒

民眾呼籲停止SB82法案：搶劫就是搶劫，無理由變輕罪。（記者邵敏╱攝影）

數十位民眾30日上午來到亞凱迪亞社區，舉行反對SB82法案遊行活動，抗議地點選擇在加州 第49選區華裔眾議員周本立 （Ed Chau）的住家門口，示威者稱此法將對加州公共安全構成極大威脅。

「如果非持槍搶劫，或沒有致人重傷、死亡就無需坐牢，那像我這樣一個中老年婦女，一拳就可以把我打傷，怎樣才算是嚴重傷害？SB82法案嚴重威脅社區安全，AB1509法案更恐怖，若都通過，以後誰看誰不順眼就打一頓，最多坐幾年牢甚至不用坐牢，對於累犯也不加重處罰。」活動組織者之一劉鳳嵐質問，這些法案置全加州百姓的生命、財產安全於何地？

據劉鳳嵐稱，這已是他們第三次來到周本立家門口舉行抗議活動，希望眾議員能夠站出來，為保護社區安全，對SB82、AB1509法案投下反對票。劉鳳嵐說：「我們之所以選擇來他家門前抗議，是因為幾次打電話聯繫他辦公室約談，都以各種理由被拒。我們需要一個議員幫助我們發聲，為保護社區安全，一定要對這兩個法案投反對票，不能裝聾作啞，更不能投贊成票。」

家住聖瑪利諾市的許先生移民美國40多年，他覺得無法接受這樣的法案，「搶劫就是搶劫，沒有理由變成輕罪，這樣的話就沒有法治社會而言。之前允許男女同廁我都快要暈倒了，現在還要推出這樣的法案，真是每況愈下，如果我們再不站出來反對，那就是任人宰割。」

Michelle帶著4歲的兒子參加示威遊行：「我的孩子將在這個國家成長生活，未來屬於他的路還很長，如果這樣的法案通過的話，我的孩子連生命安全都沒有保障，何談生活？」

當天的示威者群體以華人為主，他們聚集在眾議員周本立住家門口，舉著抗議標牌，大聲疾呼「停止SB82法案」、「我們不要啞巴議員」。除了華人，還有其他族裔加入。

加州議會正在推動SB82法案，此法案定義任何950元以下非持槍的搶劫案(Robbery)，都將當作輕罪竊案（Petty Theft）處理。