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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

核桃市首起仇恨犯罪 亞裔長者遭辱罵攻擊

記者楊青／核桃市報導
核桃市29日出現謾罵和試圖攻擊亞裔仇恨犯罪，一名亞裔女性年長者在光天化日之下遭到一名西裔中年婦女攻擊。（谷歌地圖）
核桃市29日出現謾罵和試圖攻擊亞裔仇恨犯罪，一名亞裔女性年長者在光天化日之下遭到一名西裔中年婦女攻擊。（谷歌地圖）

一向平靜的核桃市29日出現謾罵和試圖攻擊亞裔仇恨犯罪；一名亞裔女性年長者在光天化日之下遭到一名西裔中年婦女攻擊，所幸及時離開沒有受傷。目前洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局已立案展開調查。

本起明顯針對亞裔的仇恨犯罪發生在29日上午，地點在核桃市Grand Ave和La Puente Drive交接附近的一處巴士站，離核桃市府大約只有500米左右。目擊者稱，當時一名亞裔女性年長者正在附近便道上走路，一輛公交車剛好在附近巴士站停下，車子下來一個看上去50歲左右的西裔婦人。 

在與亞裔長者近距離照面時，西裔婦人突然用英文冲著亞裔長者謾罵，「新冠病毒是你們帶來的」，「你們害死這麽多人，你們該死」，亞裔長者見狀回答「我不是華人，我要報警」。西裔婦人聽罷，不但沒有停止語言攻擊，反而從地上撿起石頭要砸亞裔長者。亞裔婦女趕緊跑開。在去到附近公園和約好的朋友們匯合之後，亞裔長者報了警。

核桃警方在接到報案後馬上出動前往現場，並在附近展開搜索，但沒能找到肇事婦人。

核桃警察局表示，29日的事件是近年來發生在核桃市的第一宗明顯針對亞裔的仇恨犯罪事件，警方已立案調查。警局表示，除月前一名男子開車在鑽石吧反亞裔仇恨犯罪的遊行人群中挑釁外，核桃和鑽石吧轄區近期沒有接到針對亞裔的仇恨犯罪報告，但29日的報告給他們一個警醒，安全城市也可能發生仇恨犯罪。警方暫時不公布受害人信息。

事件發生後，核桃市議員伍立倫29日提醒民眾注意針對亞裔的仇恨犯罪，不能因爲城市平常安全就放鬆警惕。提及疫情發生以來，很多居民喜歡在社區跑步鍛鍊或散步，早晚路上都會有不少人。雖然城市很安全，但最好還是結伴出門，不要落單，出門在外隨時注意周邊和人事物，發現情況不對趕快離開和報警，同時提高自我防衛。

他表示，縣警察局目前每天都有脚踏車和馬隊巡邏步道，一旦發生事情，民眾馬上報告求援。

今年3月，鑽石吧曾出現針對亞裔的仇恨事件。當時數百人正在鑽石吧大道上舉行抗議針對亞裔的仇恨犯罪集會，一名男子有意開車迴轉，穿過正在過馬路的遊行人群，並對民眾謾罵「中國病毒」和Ｆ之類。現場目擊者拍下了攻擊者的惡行惡狀，但到目前爲止，洛杉磯縣檢察長賈斯康仍以證據不足爲由，拒絕對肇事男子起訴。

亞裔 核桃 仇恨犯罪

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