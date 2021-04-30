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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

「為社會動盪做準備」衝撞示威隊伍華男囤槍11重罪認了

記者李雪／綜合報導
28歲的洪俊仁。（美國聯邦中區法院）
28歲的洪俊仁。（美國聯邦中區法院）

去年在巴沙迪那市駕駛一輛皮卡衝撞反警察示威遊行隊伍的華裔洪俊仁（Benjamin Jong Ren Hung， 音譯），29日同意對一系列聯邦武器罪名指控認罪。

據美國檢察官辦公室稱，聖瑪利諾市居民，28歲的洪俊仁同意認罪11項重罪，包括密謀、跨州運輸和接收槍枝，在購買槍枝和擁有未註冊槍枝的過程中做出虛假陳述等。

洪俊仁承認參與一個長達多年的陰謀，向俄勒岡州的槍枝交易商作虛假陳述，並將這些槍枝非法運輸到加州。並把現金提供給俄州一名同謀者，為他購買手槍，並虛假陳述該同謀者是實際的購買者，而不是自己，然後同夥再將軍火運到加州。在他的認罪協議中，洪俊仁承認參與了獲取槍枝的謀劃，並「逃避了加州的槍枝註冊法」。

洪俊仁還承認，他非法擁有三支未經註冊的短管半自動步槍，當局於9月從他家在北加州Lodi市的葡萄莊園中查獲了這支步槍。

在認罪協議中，洪俊仁還承認，他當時攜帶了非法獲取的一支格洛克26的九毫米手槍，前往巴沙迪那老城區的抗議活動。

去年5月31日，他駕駛一輛白色Dodge Ram，上面插著代表極右勢力的旗幟，衝向約有150人的「黑人的命也是命」的抗議人群。當時人群被衝散開，沒有人受傷。根據現場目擊證人，洪俊仁的車牌為俄勒岡州（Oregon），並有「WAR R1G」字樣。

檢方稱洪俊仁利用家中在北加州Lodi市的葡萄園，當做戰術訓練營（tactical training camp）和射擊場，以「為社會動盪做準備。」洪俊仁和其團隊，經常商量囤積武器來為內戰做準備。他們在去年3月新冠肺炎疫情嚴重時討論最多，當時極右勢力開始宣傳新冠疫情是場騙局的觀念。

警方從Lodi葡萄園搜出的大量武器裝備。（美國聯邦中區法院）
警方從Lodi葡萄園搜出的大量武器裝備。（美國聯邦中區法院）

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