餐飲業復興基金 弱勢先到先得 華資餐館多符合

只要實體餐飲企業至少有51%所有權屬於女性、退伍軍人、或者屬於社會及經濟上的弱勢群體，在開放後21天內可優先申請RRF。(Unsplash)

聯邦小企業管理署（SBA）餐飲業復興基金 （RRF）註冊將於4月30日（星期五）開始，並從5月3日（星期一）上午9時開始提交申請。 在RRF計劃開放的前21天，SBA將優先考慮由女性，退伍軍人，以及由西裔、非裔、美洲原住民以及亞裔和太平洋島民所有的社會和經濟弱勢群體，所擁有和控制的企業的資金申請。

據悉，只要實體餐飲企業至少有51%所有權屬於前述的弱勢群體，在開放後21天內可優先申請。華裔 照理來說屬於少數族裔，被視為有優先權。然而會計師張青指出，華裔在社會上處於弱勢，但在經濟上不一定弱勢，不是所有華人 業者都有資格優先申請。

眾所皆知，此項餐飲業復興基金採先到先得制。申請到的基金只要在2023年3月11日前用於符合條件的用途，就不需償還，以致令許多華人餐飲業者翹首期待。根據會計師施啟祥多年來為華人餐飲業者報稅的經驗分析，華人餐館多數符合「弱勢資格」條件。而持有多家分店的華人餐館，則較可能不符合「弱勢資格」條件。

施啟祥表示，只要實體餐飲企業符合任一（女性、退伍軍人、或者屬於社會及經濟上的弱勢群體）條件，就有資格在開放後21天內優先申請。華人屬於社會的弱勢族群，但經濟上也須符合弱勢資格，才有優先申請權利。根據SBA資訊，餐飲業必須證明過去三年內銷售額的平均值不超過800萬元，才算是符合「經濟弱勢」的條件。

施啟祥說，雖然SBA對於「經濟弱勢」條件有基本規範，但其中包括許多複雜因素，像是餐館型態等都有詳細規定。

張青也指出，何為小企業？何為經濟弱勢？這些定義都得按照SBA規範，包含許多複雜情況。建議業者若有任何問題，最好事先求助會計師。

根據SBA規定，符合條件申請的餐飲業包括餐館、餐車和路邊攤、飲食承辦商、糕點店、酒吧、酒莊、小旅館等，其中部分商家需要提供證明，顯示2019年總收入至少有33%來自食物和飲料銷售。

核發款項可用於：企業工資支付 (包括病假) 、任何商業抵押貸款的支付、商業租金 支付 (不包括租金的預支付)、商業債務服務 (包括本金和利息，不包括本金或利息的預支付)、商業設施支付、商業維修費用、戶外用餐的建設、商業供給品 (包括防護和清潔用品) 、商業食品和飲品費用 (包括原材料) 、覆蓋的供給成本、商業運營費用。

SBA官網申請RRF的連結： https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund。