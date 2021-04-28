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餐飲復興基金5/3申請開跑 華人優先申請

記者張宏／洛杉磯報導
聯邦小企業管理署（SBA）286億元餐飲業復興基金 （Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF）將於5月3日（星期一）美西時間9時正式開放申請。（SBA圖片）
聯邦小企業管理署（SBA）286億元餐飲業復興基金 （Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF）將於5月3日（星期一）美西時間9時正式開放申請。（SBA圖片）

聯邦小企業管理署（SBA）286億元餐飲業復興基金 （Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF）將於5月3日（星期一）美西時間9時正式開放申請，因為是先到先得方式，會計師提醒餐飲業者千萬不要出錯，最好事先諮詢清楚再遞交申請，免得錯過這次大好機會。

華人餐飲業者則翹首期待，表示這筆錢到帳就真的紓困了，還能有兩年時間振興。

餐飲業者鹿強表示，華人作為弱勢群體有21天的優先申請窗口期，所以5月3日早上9點他會第一時間遞交申請，目前材料基本都準備好，還差2020年稅單，會計師正在加班加點幫他準備。因為規定稅單是第一優先，其他東西審核都需要延期。

他表示，如果能拿到這筆錢，真的是完全紓困，沒有任何困難了。基本所有的紓困計劃他都申請了，但是兩家店的房租一直沒辦法紓困，如今RRF的錢扣掉薪資保護計畫（PPP）拿的錢，足夠支付積欠的房租，且剩下的錢用於兩年恢復期，補償員工辛苦，可謂是及時雨。

會計師施啟祥近來忙著幫客人準備申請所需要的稅單等資料。他表示，餐飲業復興基金對華人餐飲業者絕對是大福利，必須把握機會！如果該商家2019年生意銷售額是500萬，2020年因為疫情跌至100萬，那RRF就會補齊這400萬元的差額。這筆錢業者只需在2023年3月11日以前用完，可用於任何生意相關的開支。

他說，首先申請者要確認自己是否合格，其次是所需文件是否準備完整，2020年稅單如沒有拿到，要準備什麼替代文件。建議遞交之前最好諮詢會計師，避免拖延審核時間。電子申請是最快的方法，但這筆錢州政府可能要扣稅。

SBA規定，RRF僅限於營業地點少於20個的餐飲業，補助金額將根據商家在疫情前和疫情期間總收入之差來確定，最高金額為1000萬元，且每個地點的收入不超過500萬元。RRF補助款需要減去PPP的總金額。

紓困 疫情 華人

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