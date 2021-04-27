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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

人口普查出爐 加州人口衰退至3953.8萬 國會少1席

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
加州是全美人口最多的一州，人口總計為3953萬8223。（聯邦人口普查局線上會議截圖）
加州是全美人口最多的一州，人口總計為3953萬8223。（聯邦人口普查局線上會議截圖）

2020年聯邦人口普查調查結果26日出爐，加州是全美人口最多的一州，人口總計為3953萬8223；懷俄明州（Wyoming) 人口最少，僅57萬6851人。加州雖然人口最多，但因加州人口外移率比遷入率高，及各州人口比例分配等因素，導致加州國會眾議員席次減少一席，席次從53席變為52席，為170年來首次減少，不過加州仍為全美最多國會席次的一州。

根據聯邦人口普查局最新釋出的數據，全美人口總計為3億3144萬9281人。

人口普查局指出，相較於2010年的人口普查結果，2020年人口增長7.4%，成為美國史上人口增長率第二少的一段時間。加州一直是許多人夢想移入的一州。不過人口普查局指出，過去百年來加州人口增長率首次降至0.06%，是1900年以來新低。

目前最多席位的州依序排名為加州52席、德州38席、佛州28席、紐約州26席。（聯...
目前最多席位的州依序排名為加州52席、德州38席、佛州28席、紐約州26席。（聯邦人口普查局線上會議截圖）

專家指出，加州人口增長大幅減少原因有三：第一、生育率降低；第二、外移加州人口長期比遷入人口多；第三、海外人口遷入率減少，尤其來自亞洲國家人口。海外人口遷入在過去半世紀以來，一直都在減少，尤其是川普當政時期的移民政策，大幅降低海外人口移入率。

反觀德州人口，不但人口增長率大增，國會席次也增加兩席，一躍成為2020人口普查的最大贏家。根據人口普查局，德州人口增長率在全美排名前五。人口增長率最多的是猶他州（Utah），增加18.4%。人口增長率最少的一州為西維吉尼亞州（West Virginia)，人口不增反減3.2%。

整體來說，國會眾院席位將有七席改變，共13州受到這次席位調整影響。德州國會席次多了兩席；科羅拉多州、蒙大拿州、佛州、北卡州、俄勒岡州均增一席。加州、紐約州、伊利諾州、密西根州、賓州、俄亥俄州、西維吉尼亞州則各減少一席。其他州國會席次沒有改變。目前最多席位的州依序排名為加州52席、德州38席、佛州28席、紐約州26席。每位國會議員將代表76萬1169人，代表的人數比上一次的普查結果多了5萬402人。

聯邦人口普查局代理局長Ron S. Jarmin表示，2020人口普查的調查期間不巧遇上新冠疫情、颶風等天災，調查過程困難重重，該局透過不同管道及辦法克服困難取得結果。數據顯示，全美有三分之二的人民自願填寫人口普查。他感謝多數人民願意配合調查。

加州 人口普查 西維吉尼亞州

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