PPP第2波申請 增列「排中條款」？會計師：針對中港設限

第二波「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）包括「排中條款」。（SBA網站）

美國第二波「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）新加入了「排中條款」？申請者公司如有中國 大陸和香港 的股東持股超過20%，將無法申請PPP；會計師表示，拜登政府此舉不是為了節省錢，主要是政治姿態，因為該條款只針對中國大陸和香港設限。不過也有台灣股東的公司，差點因此受牽連。

疫情對旅館業衝擊巨大，有旅館業者日前申請第二波PPP補助時，因股東裡有台灣董事差點申請不到補助，詢問才發現PPP第二波申請條款有「排中條款」，特別對中國大陸和香港的股東有所限制。但是美國一般人不懂國際形勢，把台灣也算入中國，需要特別解釋才能拿到補助。

還有華人餐廳業者，因為母公司老闆是中國人，沒有拿到補助。該業者表示，通過申請第二波PPP，他才切實感受到中國和美國關係的緊張。本來疫情對他們衝擊就很大，結果因為母公司是中國的公司，都無法拿到補助。

會計師楊逸凡表示，第二波PPP申請本來只針對收入限制，後來擴充條件，增加只針對中國大陸和香港的條款，不涉及其他國家。規定包括如果有中資背景的企業設在美國，主要從事遊說和其他政治相關的工作，就不能申請補助。其次是針對普通企業，主要看股東成分，包括公司股東、合夥企業合夥人、有限責任公司（LLC）的成員（Member）三種。這三種人如來自中國，且股份超過20%就無法申請PPP。這個20%股份，包括直接和間接股份。如果是公司（Coproration）董事會成員也無法申請。美國綠卡、美國公民 等申請人則不受此限制。

她說，她有一些中資企業的客戶根本不申請，省得麻煩，認為這個錢不好拿。她也在第二輪時即早早告訴客戶這個限制，此舉主要目的不是美國政府為了省錢，而是釋放出對中國限制的政治信號。中美關係不是誰當總統來決定的，而是局勢平衡和中國發展決定的。中國只要發展威脅到美國，雙方有利益衝突，拜登政府只會越來越收緊美中政策。