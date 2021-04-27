趙婷「三字經」獲獎感言 引華人共鳴

華裔女導演趙婷，25日奪得奧斯卡最佳導演獎，創下多項歷史。(美聯社)

趙婷 以「無依之地」（Nomadland）獲第93屆奧斯卡最佳導演 和最佳影片，她在頒獎典禮上用中文說的三字經「人之初，性本善」，引起海外華人廣泛迴響和共鳴。

頒獎禮後，有不少華人在朋友圈發出對這句三字經的感慨。有人說，趙婷獲最佳導演獎，眾望所歸，她的「無依之地」反映了富有的美國 各大城市，街頭上卻還住著80多萬流浪者，這部電影讓更多人關注這些居無定所遊民的生活現狀，非常難能可貴。

南加州居民Amy說，趙婷在頒獎禮上的「人之初，性本善」讓她非常感慨。像趙婷這樣一個已經拿獎無數，站在國際舞台聚光燈下的人，影響她的居然是這樣簡單的，幾乎每個中國人都會背的一句古詩詞。秉著善待他人的心，趙婷應是心中有大愛的人。

南加州電影業者李先生表示，奧斯卡用了93年才出了一個亞裔女性導演。在此之前，史上只有五名女性被提名最佳導演，且全是白人。其中只有一人得獎，即2010年凱薩琳畢格蘿（Kathryn Bigelow）以「拆彈部隊」(或譯為危機倒數)（The Hurt Locker）拿下奧斯卡最佳導演。趙婷則是奧斯卡歷史上第二位獲得最佳導演的女性，還是華人。這將提升亞裔在美國電影界的影響力，也將影響好萊塢對亞裔女性的印象。

李先生表示，趙婷「無依之地」裡描述的房車流浪者的生活，是很「美國」的一種文化。趙婷在北京長大，15歲去英國再去美國讀書生活，竟然可以拍出這樣深刻體現美國文化和人群的電影，非常厲害。這也向好萊塢證明，這種極具美國文化特色和生活的電影，不是美國本地導演的專屬。