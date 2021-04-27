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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

洛縣27萬多人 未按時打第二劑疫苗

記者謝雨珊／綜合報導
洛縣公共衛生局數據顯示，目前有近27萬8000人逾時施打第二劑疫苗。（檔案圖）
洛縣公共衛生局數據顯示，目前有近27萬8000人逾時施打第二劑疫苗。（檔案圖）

洛杉磯縣越來越多人接種疫苗，然而洛縣公共衛生局數據顯示，目前有約27萬8000人逾時施打第二劑疫苗。洛縣公共衛生局剖析此現象指出，有些人害怕第二劑疫苗帶來的副作用，另有人誤認為打一劑疫苗即足夠。但公衛局呼籲民眾打疫苗應該「打好打滿」兩劑！

上周有超過440萬洛縣居民接種疫苗，其中有260萬人打第二劑。數據顯示，原有27萬7902人本該打第二劑疫苗卻逾時。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）強調，接種輝瑞及莫德納第一劑疫苗後，會產生一定保護作用，但效果仍不夠，呼籲大眾最好還是打第二劑。目前染疫住院的65歲及以上病人一直在持續下降，這意味著接種疫苗真的有效。

與此同時，洛縣26日僅新增288例確診、四例死亡，目前有411人染疫住院。加州18歲及以上的居民，目前已有超過三分之一（34.7％）接種完兩針新冠疫苗，這是加州控制新冠病毒的里程碑。

留下居民聯繫方式的各大疫苗施打處，接下來將陸續聯繫居民打第二針。沒留下聯繫方式的民眾，可自行到無須預約的疫苗施打處，接種第二劑疫苗。以下疫苗施打中心提供無預約接種服務：Palmdale Oasis Recreation Center、 The Forum、Balboa Sports Complex、College of the Canyons、Cal State Northridge、Eugene Obregon Park、Pomona Fairplex、及L.A. County Office of Education。

目前洛縣已恢復使用嬌生疫苗，但加上「可能出現凝血症」反應的標記。洛縣官員Paul Simon指出，洛縣目前有1萬3000劑嬌生疫苗，其他2萬5000劑已派送到各大藥局及醫療中心手上。根據聯邦疾病防治中心和聯邦食品暨藥物管理局（FDA），嬌生疫苗是安全的。

疫苗 洛縣 嬌生

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