洛縣27萬多人 未按時打第二劑疫苗

洛縣公共衛生局數據顯示,目前有近27萬8000人逾時施打第二劑疫苗。(檔案圖)

洛杉磯縣越來越多人接種疫苗 ,然而洛縣 公共衛生局數據顯示,目前有約27萬8000人逾時施打第二劑疫苗。洛縣公共衛生局剖析此現象指出,有些人害怕第二劑疫苗帶來的副作用,另有人誤認為打一劑疫苗即足夠。但公衛局呼籲民眾打疫苗應該「打好打滿」兩劑!

上周有超過440萬洛縣居民接種疫苗,其中有260萬人打第二劑。數據顯示,原有27萬7902人本該打第二劑疫苗卻逾時。洛縣公衛局長費若(Barbara Ferrer)強調,接種輝瑞及莫德納第一劑疫苗後,會產生一定保護作用,但效果仍不夠,呼籲大眾最好還是打第二劑。目前染疫住院的65歲及以上病人一直在持續下降,這意味著接種疫苗真的有效。

與此同時,洛縣26日僅新增288例確診、四例死亡,目前有411人染疫住院。加州18歲及以上的居民,目前已有超過三分之一(34.7%)接種完兩針新冠疫苗,這是加州控制新冠病毒的里程碑。

留下居民聯繫方式的各大疫苗施打處,接下來將陸續聯繫居民打第二針。沒留下聯繫方式的民眾,可自行到無須預約的疫苗施打處,接種第二劑疫苗。以下疫苗施打中心提供無預約接種服務:Palmdale Oasis Recreation Center、 The Forum、Balboa Sports Complex、College of the Canyons、Cal State Northridge、Eugene Obregon Park、Pomona Fairplex、及L.A. County Office of Education。

目前洛縣已恢復使用嬌生 疫苗,但加上「可能出現凝血症」反應的標記。洛縣官員Paul Simon指出,洛縣目前有1萬3000劑嬌生疫苗,其他2萬5000劑已派送到各大藥局及醫療中心手上。根據聯邦疾病防治中心和聯邦食品暨藥物管理局(FDA),嬌生疫苗是安全的。