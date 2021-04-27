恭喜「那個女孩」 趙婷得奧斯卡 被中國消音

華人導演趙婷奪得2021年奧斯卡電影像獎最佳導演獎，成為首位獲此殊榮的亞裔和華裔女性。(路透)

一件華人世界的大喜事，在中國大陸卻因為官方封殺，讓新出爐的奧斯卡最佳導演趙婷 被「和諧」掉了。

華裔導演趙婷在第93屆奧斯卡上創造歷史，成為首位奪得最佳導演的亞裔和華裔女性。這本應是全球華人歡呼慶祝的事，但中國大陸媒體卻靜悄悄，搜索引擎很難搜到趙婷獲得奧斯卡的消息，社交媒體上相關詞語也變成敏感詞。有的用戶和賬號為將新聞發出，不得不將「趙婷」及其獲獎影片「無依之地 」變成「那個女孩」，「無1之地」等其他代替詞。

「無依之地」在今年奧斯卡榮獲最佳影片、最佳導演大獎，「無依之地」女主角Frances McDormand也拿下最佳女主角獎。

中國大陸最大的社交媒體平台微博熱搜上，沒有趙婷獲奧斯卡獎 的消息。有關「趙婷」和「無依之地」的大多數貼文，大都停留在趙婷或金球獎時得獎的新聞。微博上有零星幾個相關奧斯卡的貼文也只是「恭喜zhao」，或貼出「無依之地」的電影海報，可謂不言而喻。

雖然中國媒體並未大力張揚趙婷得獎，但網友還是各出奇招表達對趙婷獲獎的支持和祝賀。有網友發文以示激動心情：「真的過年了」，還有網友抱不平：「為什麼今年的奧斯卡不配一個熱搜？」「魔幻魔幻魔幻 像極了平壤」。並有網友說，「出個寄生蟲（南韓）舉國歡慶，出個無依之地全網被夾。」

中國大陸另一大通訊軟件微信也不例外。有做電影主題的微信公眾號，將「趙婷」和「無依之地」改成別的詞發出來，有的稱「那個女孩」，「趙某」，有的將電影名稱為「有靠之天」、「無1之地」等。有在美國的華裔電影業者Irene表示，「所謂的大環境不好，有夠難的。」

趙婷是國內知名演員宋丹丹的繼女，趙婷在獲金球獎最佳導演時，她有發文感歎「超出我們的想像，並給予我們巨大驚喜。」但趙婷在中國大陸遭封殺，電影被撤檔，這次獲得奧斯卡獎，宋丹丹也未發文。