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餐廳生意火爆卻招不到工 很多人改行不願冒染疫風險

記者邵敏／洛杉磯報導
巴沙迪那老城，周六晚上各家餐廳生意興隆，裏外都是臉上充滿歡樂的食客，一位難求。(本報記者／攝影)
巴沙迪那老城，周六晚上各家餐廳生意興隆，裏外都是臉上充滿歡樂的食客，一位難求。(本報記者／攝影)

疫苗普及、疫情漸緩，洛縣民眾開始報復性消費，目前各家餐廳生意火爆，外賣或堂食都排起長隊，有些餐廳生意紅火程度甚至超越疫情之前。近日多家餐廳表示人手不夠，到處張貼招聘啟事，大廚、服務生、收銀員、洗碗工，每個崗位都急需招人，可結果卻是招不到人。

「餐廳生意火爆招人難，老闆沒生意時也頭疼，生意好招不到人更頭疼。」據洛杉磯某知名日料餐廳大廚郭先生介紹，他所在餐廳目前就面臨這樣的尷尬場面。

「現在招人太難，哪怕加薪也招不到，我們先是招大廚，但招不到大廚，那就來一個大廚的幫手也行。」郭先生說，「幫手也招不到，那總得有人幹活，就請一些學徒，最起碼幹一些小雜活也行。」

從事餐飲業十多年的郭先生感慨，從未遇見過這樣的情形，餐廳招人難，老闆面試不是問會不會，只要人能來就行。「就像昨晚我們餐廳招不到前檯，老闆只能讓休息的員工趕緊過來頂班。」

為何餐廳加薪也招不到員工？首先是疫情期間餐廳生意冷淡，導致大量工作人員流失。

餐廳生意火爆，卻為何招人難。（記者邵敏╱攝影）
餐廳生意火爆，卻為何招人難。（記者邵敏╱攝影）

「我所在的中餐館疫情期間關閉，我也因此失業。」家住阿罕布拉市的Ricky從事餐飲服務多年，疫情讓他離開熟悉的行業，「我想加入卡車司機行業，現在正在學習階段，準備考卡車司機駕照。」Ricky聽朋友介紹卡車司機收入不錯，他決定嘗試一下新行業。新冠疫情讓快遞、運輸等行業蓬勃發展，像Ricky這樣因疫情改行的人不在少數。

郭先生說，他認識的幾個同行都是類似狀況，「很多廚師都改行，現在物流業很火爆，收入也高，相對自由，不像做餐飲天天要在餐館裡熬著。」

當被問及有無考慮回到餐飲業，Ricky回答說暫時沒有，「我現在有政府發放的失業金，能夠暫時養家，現在肯定不會考慮回去。」

因為能夠方便領取失業金，而且對於一些低收入人群來說，政府目前提供的失業金，並不比他們的工作收入低，這是餐廳招不到人的主因之一。

另外，雖說加州疫情漸緩，但並沒有完全走出陰影，變異病毒依然猖獗，其他各州正面臨第四波疫情的到來，而餐廳人流眾多，相對來說是個感染風險較大的場所，很多人因此暫時不願冒風險去工作，這也是餐廳招不到人的原因之一。

餐廳生意火爆，卻為何招人難。（記者邵敏╱攝影）
餐廳生意火爆，卻為何招人難。（記者邵敏╱攝影）

疫情 失業金 低收入

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坐領失業金 易失去工作動力

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