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坐領失業金 易失去工作動力

記者邵敏／洛杉磯報導
解僱容易招聘難，長時間發放失業金易挫傷工作激情。（unsplash.com）
解僱容易招聘難，長時間發放失業金易挫傷工作激情。（unsplash.com）

疫情後時代經濟復甦，各行業逐漸回到正軌，但嚴峻的現實擺在面前，很多企業招聘不到人，比如餐廳最近生意火爆，卻找不到人願意上班，其中重要原因之一是，政府長時間發放失業金，讓很多人沒有重新工作的動力。

「解僱容易、招聘難，這是目前非常普遍的狀況。」牛津大學經濟史博士徐永泰解釋，「疫情期間政府一聲令下，餐廳、健身房、娛樂場所等馬上關閉，員工打包回家只需一分鐘，解僱非常容易，但疫情好轉重新僱用就很難。」

為什麼現在重新僱人很難？徐永泰認為，政府發放失業救濟金時間比以往任何時候都長，無形中讓很多人失去工作動力。 「一些公司招聘時，申請者就提出可以來工作，但要求暫時不發薪水，等到失業救濟金領完時再補發薪水，因為招不到人，有些公司不得不妥協， 不願意妥協的公司也有，但就得繼續尋找。」

冒疫情風險辛苦工作拿到的薪水，與每天在家休息領失業金收到的金額相差幾無，自然會讓人失去工作熱情。對於政府這種社會福利制度的利弊，究竟該如何看待？

洛杉磯加大安德森管理學院經濟學家俞偉雄認為，在新冠疫情大環境下發放失業金，整體來講利遠大於弊，失業金可以讓很多掙扎在貧困線的民眾解決溫飽、住宿問題。 「失業金是有期限的，我們擔心期限太短而不是太長。」

俞偉雄指出，若餐廳生意火爆招聘不到人員，雇主就要考慮加薪，若雇主因此賺不到錢，那就只能上調價格讓消費者承擔。 「如果消費者覺得貴不想消費，那生意就不會火爆，就不再需要那麼多員工，這就是市場的彈性調整。」

徐永泰卻認為，發錢救濟對真正需要幫助的人是雪中送炭，但對白領階級來說，容易挫傷工作慾望，他以目前歐洲社會福利最高，但失業率最低的丹麥為例，美國政府有救濟發錢，但沒有具體配套措施去激勵再就業。

他說，在丹麥，夫妻倆若有一人因疫情失業，可領八成薪水，若兩人都失業反而可領100%薪水。那是不是大家都願意失業，可以不上班仍拿到100%薪水？不是。丹麥政府有嚴格配套措施，失業兩周內需要準備個人簡歷，政府會幫忙找工作，同時還需失業人提供詳細的尋找工作計畫，以及為再就業準備提出學習或進修計畫，如果這些事情不做完整，政府就可以停發失業金。這樣做在救濟同時，也有鼓勵、監督和鞭策的作用。

「嚴格的配套措施，最高的社會福利制度，值得美國政府仿效。」徐永泰認為，丹麥人口較少，政府執行這些措施容易。美國人口眾多，又是聯邦制國家，實施相對較難，但可以嘗試下放責任到州、縣、市等地方政府，執行具體輔助救濟措施。

疫情 失業金 美國

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