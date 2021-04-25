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房市是否有泡沫？首購族：自住是剛需 漲價也得買

記者李雪／洛杉磯報導
疫情加上下半世紀首見的低利率催生房市大火。（記者李雪／攝影）
疫情加上下半世紀首見的低利率催生房市大火。（記者李雪／攝影）

疫情加上下半世紀首見的低利率催生房市火紅，南加地產也已連續八個月以兩位數的百分比成長，許多人開始思考，「房市是否有泡沫？」站在經濟專家、業內人士等觀察者的角度，說法各不相同。然而對於真正在買房的人，即千禧世代首購族們來說，即使是此時被旁人認為是高價位，但對他們來說買房仍是「剛需」。

雖然不少大數據顯示，疫情隔離並未產生預想中的嬰兒潮，但的確有不少年輕夫婦在最近幾個月迎接新生命，因此買房安家對他們來說，尤為必要。對於去年底將買房、生娃兩件人生大事一氣呵成的華裔田氏夫婦來說，孩子的到來是敦促他們買房的重要原因。雖然也經過數次激烈搶房，但夫婦倆還是幸運地只多加了2萬元，便買到位於亞凱迪亞的中意康斗，剛搬入一個月，孩子就呱呱墜地。

「確實是剛需」，田先生表示在這之前他倆只是租住一處一居室，但孩子出生後需要有人照顧，要換大一點的房子。雖然之前幾年一直想買房，但越觀望越漲，未採取行動「有點後悔」。如今孩子和低利率兩大理由讓他和妻子沒有理由再拖下去。對於一些人士擔憂的房市泡沫，他不認同，反而擔心通脹後房價再漲更買不起。

事實上，在他倆去年底買下新屋後，最近四個月房價又暴漲一輪。他對未來房價持樂觀態度，認為現在已經是疫情後的經濟恢復階段，加之美國人口持續增加，房子肯定還是會漲。

家住奇諾的溫女士也在去年10月懷孕期間，和丈夫買下一間康斗，準備迎接家庭新成員，同樣也是猶豫多年沒有下手買房，也是因為孩子讓買房成為「剛需」。雖然剛買時覺得價格漲了不少，但隨後幾個月房價繼續瘋漲，讓兩人覺得買的時機正好。

即便是當下，房價已經漲到令不少人開始在谷歌上搜索「房價何時會崩」，但對於還沒買到房的年輕夫婦來說，這仍是「剛需」。

「現在買的人都是自己住，不是買來炒」，Keller Williams華裔經紀Gabrielle Ly感慨，現在代表買家買房非常困難，看好的房子還等不到周末去看就沒有了，「很慘，搶得很殘忍」。她舉例西柯汶那標價59.9萬元的房子收到50多個出價（offer），出到68萬元多，卻還是被全現金的另一買家擊敗。聖蓋博谷目前搶房尤其激烈，50萬元左右的康斗，30多個出價少不了，經常都有40、50個出價在搶。

「來來回回買到要崩潰」，Gabrielle也是千禧世代首購族，她和老公也在尋找房屋，她笑說「我跟老公說，買不到就不生孩子」。而想要買到，其實不容易，除了以往通常都需要準備的貸款預審通過（pre-approval），現在賣家經紀對買家要求都很高，比如要去掉各種「偶發情況」（contingency）的條款，至少要達到20%的首付才看，「就算出得很高了，一個全現金（出價）就把你打敗了」。

雖然不少房子都要激烈競爭和加價搶，但她的觀點也代表不少千禧世代首購族的心聲。她認為，自住房子買貴買便宜其實沒關係，只要月供能負擔即可。如果現在不下手，過幾年房價不見得會更便宜，特別是南加對住房需求還是很強。而這幾年若不買房，「幾萬元租金也照樣付出去就沒了，還不如現在加價一、兩萬搶下來」，還能住自己的房子也更舒適。

「更何況只要不賣，而且還是自己住，那房價漲和跌也沒有關係」，除非是投資，可能要計算一下。她表示，如今通脹嚴重也造成房價及各種物價上漲，現金還是要換成別的資產才能保值，而地產雖然因周期有跌有漲，但總體向上，「有什麼好怕？」

房價 疫情 南加

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