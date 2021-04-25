我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾3204萬 28%民眾完成接種

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

火星直升機首次飛行驚險萬分 天線、電路…絲毫不能錯

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
操控「毅力號」的團隊工作情況。（線上截圖）
操控「毅力號」的團隊工作情況。（線上截圖）

美國航空暨太空總署 (NASA) 火星探測器「毅力號」(Perseverance) 歷經超過六個月、約3億哩的太空旅程，今年2月中抵達火星。毅力號的「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter），並於4月中首次在外星球完成動力及受控的飛行行動。負責前線駕駛和操控火星車的機器人界面和可視化小組主管嚴正，24日分享「毅力號」現況及駕駛操控的心路歷程。

應世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會邀請，嚴正解釋了毅力號的創作與結構，以及這次「毅力號」出發火星的任務。目前正在操控火星Jezero隕石坑中的「毅力號」，尋找火星上的生命，或者曾有過的生命跡象。親眼目睹「創新號直升機」從「毅力號」中落地，再見證「創新號直升機」首次在火星成功的移動飛行，獲取有關火星環境的珍貴資料。親身實際參與人類科技進步的里程碑，嚴正感到無比幸運。

NASA聲稱這次「創新號直升機」史無前例的飛行任務風險極高。嚴正坦言，「創新號直升機」的作業過程確實非常驚險。他介紹，「創新號直升機」的天線在旋翼的上頭，由於天線是突出的，只要斷掉或歪掉，便無法傳送重要資訊回到「毅力號」，因此過程中不得有半點失誤。

沒想到，「創新號直升機」光從「毅力號」腹部落地就花了整整十天，「毅力號」的機械手臂將直升機放置在火星表面時，團隊發現火星車疑似有可能鬆掉的電路線，害怕「毅力號」若從後方強行離開，很可能扯到「創新號直升機」突出的天線，導致天線斷掉等後果。最後經過團隊討論，決定操控「毅力號」從前方撤離。他表示，團隊為解決這問題多花了兩天時間。

操縱「毅力號」，簡單來說，團隊必須寫一套指令火星車的程式，事先模擬好火星車一日工作量的路線，將指令傳到火星，火星車按照指令做完之後，會將資訊傳到火星上的衛星，衛星便會將資訊傳回地球。嚴正提到，在送「毅力號」上火星前，包括火星與地球不同的地心引力、大氣層、氣溫情況等都得納入考量，並得經過多次測試，確定沒問題才可出發。

「毅力號」任務耗資近30億元，這是NASA最大、最先進的六輪探測器，也是1970年代以來由美國製造並成功登陸火星的第九艘太空船。

嚴正1998年加入NASA的噴氣推進實驗室（JPL），成功領導開發RSVP，控制和操作火星探測車和著陸器，曾於2004年擔任勇氣號(Spirits）和機遇號（Opportunity) ，2012年好奇號（Curiosity)的火星探測車（Rover）駕駛。

負責在前線駕駛和操控火星車的機器人界面和可視化小組主管嚴正博士。（線上截圖）
負責在前線駕駛和操控火星車的機器人界面和可視化小組主管嚴正博士。（線上截圖）
「毅力號」的機械手臂。（線上截圖）
「毅力號」的機械手臂。（線上截圖）
「創新號直升機」花了十天才被放置在火星地表上。（線上截圖）
「創新號直升機」花了十天才被放置在火星地表上。（線上截圖）

火星 毅力號 NASA

上一則

亞市警局長：目擊仇恨犯罪 不要見義勇為

下一則

WJ疫苗諮詢站 26日在世界新聞網啟動

延伸閱讀

機智號首傳彩色空拍照 一窺火星飛行會看到的景色

機智號首傳彩色空拍照 一窺火星飛行會看到的景色

SpaceX創辦人馬斯克：2024年 可助NASA送太空人登月

SpaceX創辦人馬斯克：2024年 可助NASA送太空人登月
中國首輛火星車 決定命名「祝融號」

中國首輛火星車 決定命名「祝融號」
世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘

世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘
NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

火星空氣極稀薄 「機智號」相當飛到聖母峰3倍高

火星空氣極稀薄 「機智號」相當飛到聖母峰3倍高

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
如今電訊詐騙橫行。（美聯社）

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

2021-04-18 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危