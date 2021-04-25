火星直升機首次飛行驚險萬分 天線、電路…絲毫不能錯

操控「毅力號」的團隊工作情況。（線上截圖）

美國航空暨太空總署 (NASA ) 火星 探測器「毅力號 」(Perseverance) 歷經超過六個月、約3億哩的太空旅程，今年2月中抵達火星。毅力號的「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter），並於4月中首次在外星球完成動力及受控的飛行行動。負責前線駕駛和操控火星車的機器人界面和可視化小組主管嚴正，24日分享「毅力號」現況及駕駛操控的心路歷程。

應世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會邀請，嚴正解釋了毅力號的創作與結構，以及這次「毅力號」出發火星的任務。目前正在操控火星Jezero隕石坑中的「毅力號」，尋找火星上的生命，或者曾有過的生命跡象。親眼目睹「創新號直升機」從「毅力號」中落地，再見證「創新號直升機」首次在火星成功的移動飛行，獲取有關火星環境的珍貴資料。親身實際參與人類科技進步的里程碑，嚴正感到無比幸運。

NASA聲稱這次「創新號直升機」史無前例的飛行任務風險極高。嚴正坦言，「創新號直升機」的作業過程確實非常驚險。他介紹，「創新號直升機」的天線在旋翼的上頭，由於天線是突出的，只要斷掉或歪掉，便無法傳送重要資訊回到「毅力號」，因此過程中不得有半點失誤。

沒想到，「創新號直升機」光從「毅力號」腹部落地就花了整整十天，「毅力號」的機械手臂將直升機放置在火星表面時，團隊發現火星車疑似有可能鬆掉的電路線，害怕「毅力號」若從後方強行離開，很可能扯到「創新號直升機」突出的天線，導致天線斷掉等後果。最後經過團隊討論，決定操控「毅力號」從前方撤離。他表示，團隊為解決這問題多花了兩天時間。

操縱「毅力號」，簡單來說，團隊必須寫一套指令火星車的程式，事先模擬好火星車一日工作量的路線，將指令傳到火星，火星車按照指令做完之後，會將資訊傳到火星上的衛星，衛星便會將資訊傳回地球。嚴正提到，在送「毅力號」上火星前，包括火星與地球不同的地心引力、大氣層、氣溫情況等都得納入考量，並得經過多次測試，確定沒問題才可出發。

「毅力號」任務耗資近30億元，這是NASA最大、最先進的六輪探測器，也是1970年代以來由美國製造並成功登陸火星的第九艘太空船。

嚴正1998年加入NASA的噴氣推進實驗室（JPL），成功領導開發RSVP，控制和操作火星探測車和著陸器，曾於2004年擔任勇氣號(Spirits）和機遇號（Opportunity) ，2012年好奇號（Curiosity)的火星探測車（Rover）駕駛。