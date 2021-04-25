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WJ疫苗諮詢站 26日在世界新聞網啟動

洛杉磯訊
「疫苗諮詢站 」網頁，或者掃描QR code。
「疫苗諮詢站 」網頁，或者掃描QR code。

為服務華人社區，由世界日報設立、加州公共衛生廳(California Department of Public Health)特別贊助的「 WJ 疫苗諮詢站 」，於4月26日在世界新聞網正式啟動。

該網站將讓民眾了解COVID-19疫苗及疫苗重要的信息。包含了：疫苗最新消息、加州最新消息（聚焦加州）、防疫資訊、疫情趨勢和疫苗速報。同時還可連結至加州公共衛生廳的接種新冠疫苗相關訊息網頁，上網預約或電話預約接種疫苗。民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊進入「疫苗諮詢站 」網頁，或者掃描QR code（見圖）直接進入網頁。

加州公共衛生廳表示，對於加州58個縣的所有居民，COVID-19疫苗是安全、有效且向所有人免費提供。 如果你在加州生活或工作，不論移民身分，都有權去接種疫苗。

為什麼要接種疫苗？公共衛生廳表示，這是為自己也是為他人著想。接種COVID-19疫苗，就可以保護自己免受致命疾病傷害，並可遏止病毒傳給朋友、家人、長者，以及為了維護社區安全和社區開放而努力工作的人們。接種疫苗還有更多好處：你因COVID-19住院的機會幾乎等於零、COVID-19的病例將會減少，學校和商店將會重開、我們都可以回歸各自喜愛的事物。

公共衛生廳表示，接種疫苗是結束疫情最重要的步驟之一，每一位接種疫苗的人都會使我們朝向終結疫情後的世界更近一步。可登入「疫苗諮詢站」網頁細閱內容，以了解更多為何疫苗是結束疫情最強而有力的工具。

從「疫苗諮詢站」中，加州公共衛生廳的相關連結上，有介紹該如何接種疫苗，你可在網上進行預約接種。

我們如何知道疫苗是安全的？這些疫苗安全嗎？疫苗的效力？還有疑問嗎？這些問題與解答都可在這個網頁查閱。多問一點、多放心一點。歡迎瀏覽世界新聞網上方的「疫苗」欄目，點擊進入此專屬網頁。

疫苗 加州 疫情

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