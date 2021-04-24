我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

餐廳復興 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

記者謝雨珊／洛杉磯報導
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

眾所皆知餐飲業者受到新冠疫情影響很大，拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆用於振興餐廳的基金，這筆286億元資金將作為餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) ，允許符合條件的餐飲業者向聯邦小企業管理署（SBA）申請。業者只要符合條件，最高可獲1000萬元；只要在兩年內用完取得基金，無須償還。這筆基金所得將不作為餐飲業者的收入繳稅。

餐飲業只要2020年營業額比2019年下滑，有機會向政府申請餐廳復興基金，取得中間的差額。會計師認為，這項消息對餐飲業者，是除了薪資保護計畫（PPP）的貸款外，另一波相當慷慨的金援救助，千萬不可忽視。餐廳復興基金預計4月底開放申請，呼籲華人餐飲業者，備好資料，開放後立即申請。因為這波基金申請門檻低，估計將引來非常多餐飲業者瘋搶。

根據法案規定，任何餐廳、飲料店、甜品店、餐車、酒吧等提供餐飲酒水的店家，若在去年受到新冠疫情影響，導致2020年營業額比2019年下滑，可向政府申請這部分的差額，作為餐廳營運資金。業者在這項基金開放申請時，向聯邦小企業管理署（SBA) 網上申請，無須透過借貸方。會計師張青表示，SBA在開放申請時，將優先考慮發放基金給退伍軍人、女性業者所持有的餐飲企業。

他提到，餐飲業若是上市公司、在2020年3月13日餐飲實體店超過20間、有申請SVOG基金、不在美國經營店面、由政府或非營利組織經營的餐飲店、即將破產的餐飲店，均不符合申請RRF的資格。其他餐飲店只要2020年營業額比2019年下滑，都符合申請資格，申請條件算低。只要店家在2023年3月11日前花掉這項RRF金額，無須償還。

張青舉例說明，假設A店在2019年營業額為200萬元，2020年營業額受疫情影響降為50萬元，這次申請可取得150萬元差額基金。成功取得基金的餐飲業者，每家店面可取得最多500萬元基金。倘若一家小企業有多間分店，最多不能取得超過1000萬元的基金。

張青提醒華人餐飲業者，若想申請這項基金，最好將2019及2020年財務報表及資料整理好。屆時可自行上SBA網站申請，若有問題可找會計師協助申請。

疫情 美國 華人

上一則

加州2024停發壓裂採油許可 2045全面禁止採油

延伸閱讀

路透：白宮官員稱拜登將力促G7盟友施壓中國

路透：白宮官員稱拜登將力促G7盟友施壓中國
拜登推農業減碳 卡在農人意識不足、搖擺州不能丟

拜登推農業減碳 卡在農人意識不足、搖擺州不能丟
拜登肯定反亞裔仇恨法案 近半亞裔曾感不快

拜登肯定反亞裔仇恨法案 近半亞裔曾感不快
一文掌握 這些國家在拜登氣候峰會提出什麼減排目標？

一文掌握 這些國家在拜登氣候峰會提出什麼減排目標？
氣候變遷全球峰會 加州支持拜登減碳目標

氣候變遷全球峰會 加州支持拜登減碳目標
拜登6月中旬訪歐 將參與G7、北約與歐盟峰會

拜登6月中旬訪歐 將參與G7、北約與歐盟峰會

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
如今電訊詐騙橫行。（美聯社）

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

2021-04-18 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪