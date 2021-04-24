真人秀明星、前奧運冠軍 變性人詹納要選加州州長

好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）23日宣布加入加州州長選舉。（網絡圖片）

好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）23日宣布加入加州 州長選舉。這位數周來一直被選民和政治觀察家猜測，她是否會在罷免紐森 的特別選舉中擔任要角？結果，這位要角通過推特表示，「我來了，加州值得我爲之戰鬥（I'm in! California is worth fighting for.）」。

詹納23日表示，她已遞交了參選文件，競選和籌款網頁同時啓動，正式的競選宣言將在未來數周内登場。

現年71歲的詹納是長期的共和黨 黨員，從未參加過公職選舉。但她1976年在加拿大蒙特利爾奧運會贏得十項全能冠軍轟動一時，加上近年的改變性別和活躍於好萊塢真人秀以及對變性權益保護的支持，使其受到廣泛關注，也成爲此次罷免紐森州長特別選舉的熱門人選。

詹納23日在一份聲明中寫道，「我被公認是勝利者，而且是唯一可以終結紐森擔任州長的災難性時刻的局外人」。她說， 加州人希望更好，也應該從州長政策那裡得到更好的福利。但長期以來，職業政治家們承諾過高，言過其實，老百姓得到的實惠少之又少。

她說，疫情期間由於紐森過度限制和封鎖，加州小型企業遭到嚴重破壞，稅收太高，扼殺了工作，傷害了家庭，給最脆弱的百姓帶來了特別沉重的負擔。這不是人們想要的加州，這是紐森的加州。他命令民眾待在家裡，自己卻和他的遊說者朋友們共進晚餐。

詹納去年在《人物》（People）雜誌的採訪中稱自己為「經濟上保守，社會議題上進步」。政治觀察家認爲，這種理念將在加州大行其道，會贏得共和黨和民主黨理念支持者的的同時支持，共和黨人施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）2003在罷免民主黨州長戴維斯的特別選舉中一舉成功就是先例。

儘管如此，首次參選公職的詹納是否能夠在加州目前面臨的新冠大流行疫情控制，以及減少遊民危機等議題有所作為，仍然讓人關注。