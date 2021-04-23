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賈斯康 縮減打擊幫派編制惹議

編譯組／綜合報導 
洛杉磯縣檢察長賈斯康縮減檢方編制，再度引發爭議。圖為賈斯康2020年12月7日宣誓就職。 （洛杉磯縣府提供）
洛杉磯縣檢察長賈斯康縮減檢方編制，再度引發爭議。圖為賈斯康2020年12月7日宣誓就職。 （洛杉磯縣府提供）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）司法改革方向本已引發不少爭論，本周宣布的檢方內部改組方案再度點燃戰火。賈斯康宣布，專責處理幫派組織犯罪的「核心幫派犯罪組」（Hardcore Gang Unit）將縮編為「社區暴力防治組」（Community Violence Reduction Division），並且貫徹他的核心主張，減少刑事處分，改以更生與預防為優先任務。 

此一決定再度引發爭議，包括原本應該與他同一陣線的檢察官們。一名知情人士告訴洛杉磯時報，他們只在事前聽到隻言片語，直到賈斯康對外宣布後，才知道防治組織犯罪的部門發生如此大變化。一名檢察官說，核心幫派犯罪組原成員不知道該去何處報到，新的編組沒有工作準則、也沒有任務分配。洛時報導，類似的挫折感在資深檢察官中相當普遍，包括26名檢察官該如何消化既有的700多件刑案。 

另一個隱憂則來自各地警局的配合度，因為賈斯康表態要讓檢方走進基層，與第一線員警站在一起。但洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）最近受訪時說，他在賈斯康去年12月就任後，只跟賈斯康談過一次話。洛時指出，兩方關係如此之不密切，很難相信賈斯康的計畫能夠貫徹。 

賈斯康的最新安排，原先包含40名檢察官的核心幫派犯罪組，將縮編為26人的社區暴力防治組。同時，指導方針將由重刑懲處幫派或疑似組織犯罪分子，改為與各縣市警察與社區協力，預防、阻止可能發生的嚴重犯罪。

賈斯康指出，新的編組將以「公共衛生視角」（through a public health lens）處理刑事犯罪，除了來自社區、走入社區的前提外，檢方還將提供永續的犯罪解決方案，而非檢方向來慣用的亂世用重典。但引發爭議的倒不是這些高遠的理想與目標，而是賈斯康一直沒有向外、對內，說明他將如何落實心目中的司法改革。 

面對批評，上任半年的賈斯康仍然竭力為己辯護，希望落實他的競選政綱。即以減少刑期取代過度量刑。他的論點仍然獲得部分人支持，包括長期擔任辯護律師的Alexandra Kazarian，她就說，在她們的圈子裡，幫派犯罪組的渾號叫「38 Specials」，因為被逮到的人最少得蹲上38年。 

幫派 洛杉磯 警察

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