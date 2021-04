追憶受害暴行 家屬淚控加州犯罪被縱容：司改走錯了方向

兒子被人群毆至死的洛杉磯縣非裔母親Jessica Corde。(記者楊青/攝影)

本周是全國暴力犯罪 受害人權益周(National Crime Victim's Rights Week),加州 檢察官協會22日舉行會議,邀請加州暴力犯罪受害人家屬現身説法。多個受害人家庭表示,加州正在推動的SB82和AB1509以及所謂的司法改革,不僅嚴重傷害受害人和家屬的利益和感情,而且勢必導致犯罪橫行,將加州大多數人的利益置於危險當中。

加州檢察官協會(California District Attorneys Association)主席Vern Pierson主持會議。他表示,當天邀請的受害人家屬,都活生生面對犯罪或與親人生離死別,但他們卻面臨繼續為失去的親人聲張正義,有的甚至孤軍奮戰,因爲他們沒有得到足夠的司法和正義支持。

華埠持槍搶劫 商家提早打烊

灣區華人互助會主席、奧克蘭華人Wilson楊,講述五年前在北加州奧克蘭華埠被人搶劫的經歷。搶劫案發時,他正在一所教會門前,被一群年輕人圍攻搶劫,一人用手槍頂著他。所幸他沉著應對,沒有反抗,搶匪搶走了他的錢包和手機,重拳打傷其左臉,揚長而去。現場目擊者打911叫警察 ,警察五分鐘内達到現場。後來警方通過信號發現了他的手機,部分搶匪被捕。警方後來的調查並發現搶匪們當天同時在奧克蘭華埠搶劫其他人。

搶劫團夥後來被起訴定罪並繩之以法,「但很難想像如果這些事情發生在現在,搶劫團夥是不是就可以一走了之?」Wilson楊表示,現在公共治安不好,不少華人餐館下午三點就關門,整個環境給人的不安全感比很多第三國家還糟糕。

20號提案灣區總監李少敏(Frank Lee)表示,SB82和AB1509兩項提案傷害大多數人的利益,將廣大民眾放到非常危險的處境,與加州民眾的公共安全保護背道而馳。如果兩項提案通過,各種犯罪勢必變本加厲,任何人都隨時可能成爲犯罪受害人。

兩條人命在身 兇手出獄逍遙

沙加緬度非裔女居民Karen Gardner講述2006年她的先生在灣區一家餐館被人槍殺的經過,「他連一句告別都來不及說,就死在凶手的槍口下」,15年過去,她仍不勝唏噓。

Karen的先生John是北加州福克斯電視臺新聞攝影師,案發前夫妻因工作忙幾天沒見面,所以那天晚上特別選了一家小餐館吃飯小聚,「親愛的,今年將是我們家美好的一年」,沒想到先生説這話不到兩小時,就永遠離開人間。

Karen回憶,當晚吃完飯後因爲沒有什麽事情,先生在餐館停車場站了一會兒,她嫌外面冷先鑽進汽車,等先生上車。剛坐一會兒,她就突然聽到先生大聲說:Man,get that out of my face....,然後就聽到砰一聲巨響,然後周圍完全安靜,緊接著看到一個男人扛著一支長槍經過她的車窗。後來Karen才知道,那人拿的是一支散彈槍。

看著倒臥地上開始血流的先生,Karen衝回到餐館求助,幾次大喊「我先生被槍殺」,現場完全沒人理會,直到她第三次用盡全身力氣大喊「Call 911」,大家才停止飲食,當眾人一起衝到停車場,槍手還在那裏繼續開槍,然後揚長而去。警察很快達到現場,但John已失血過多死亡。

Karen說,槍手後來因繼續開槍,包括將一名警察打死、打傷其他多人而被判死刑,但紐森宣布停止使用死刑,加上現在所謂的司法改革,凶手已進入減刑提早釋放程序,「我相信加州司法一定走錯了方向」,當罪犯不懲罰,正義得不到伸張,你怎麽能夠過上健康的生活?

兒子被活活打死 罪犯監外執行

洛杉磯縣非裔母親Jessica Corde,幾乎是全程哽咽説完她兒子遇害經過,以及她為兒子尋求司法正義孤軍奮戰的過程。

Jessica的兒子2009年參加朋友的派對,他當時是派對上唯一的非裔。在派對過程中,另外一幫人上來把他拉到數百碼外的大街上,至少15至20人一起對他拳打脚踢,活活打死,抛屍大街。警方抓到的主犯後來在法庭承認,打他的原因是因爲他是黑人。主犯最後定罪至終身監禁,「但賈斯康已將他改爲監外執行,提前釋放,不用再坐牢」。

Jessica表示,她到檢察官辦公室調看檔案,看到兒子被謀殺的現場照片,凶手殘忍無比,「但我得不到檢察官辦公室的任何支持和幫助」。

Vern Pierson表示,尋求司法正義、對犯罪提出控罪和懲治一直是檢察官的職責,檢察官的另一個職責是為受害人和他們的家屬提供支持,但從去年開始,加州出現了多年來的暴力犯罪新高,尤其是槍擊案達到罕見高峰,暴力犯罪受害人的聲音,應該讓立法者聽到,讓民眾聽到,警醒社會,驚醒加州。