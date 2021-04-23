追憶受害暴行 家屬淚控加州犯罪被縱容：司改走錯了方向

兒子被人群毆至死的洛杉磯縣非裔母親Jessica Corde。（記者楊青／攝影）

本周是全國暴力犯罪 受害人權益周（National Crime Victim's Rights Week），加州 檢察官協會22日舉行會議，邀請加州暴力犯罪受害人家屬現身説法。多個受害人家庭表示，加州正在推動的SB82和AB1509以及所謂的司法改革，不僅嚴重傷害受害人和家屬的利益和感情，而且勢必導致犯罪橫行，將加州大多數人的利益置於危險當中。

加州檢察官協會（California District Attorneys Association）主席Vern Pierson主持會議。他表示，當天邀請的受害人家屬，都活生生面對犯罪或與親人生離死別，但他們卻面臨繼續為失去的親人聲張正義，有的甚至孤軍奮戰，因爲他們沒有得到足夠的司法和正義支持。

華埠持槍搶劫 商家提早打烊

灣區華人互助會主席、奧克蘭華人Wilson楊，講述五年前在北加州奧克蘭華埠被人搶劫的經歷。搶劫案發時，他正在一所教會門前，被一群年輕人圍攻搶劫，一人用手槍頂著他。所幸他沉著應對，沒有反抗，搶匪搶走了他的錢包和手機，重拳打傷其左臉，揚長而去。現場目擊者打911叫警察 ，警察五分鐘内達到現場。後來警方通過信號發現了他的手機，部分搶匪被捕。警方後來的調查並發現搶匪們當天同時在奧克蘭華埠搶劫其他人。

搶劫團夥後來被起訴定罪並繩之以法，「但很難想像如果這些事情發生在現在，搶劫團夥是不是就可以一走了之？」Wilson楊表示，現在公共治安不好，不少華人餐館下午三點就關門，整個環境給人的不安全感比很多第三國家還糟糕。

20號提案灣區總監李少敏（Frank Lee）表示，SB82和AB1509兩項提案傷害大多數人的利益，將廣大民眾放到非常危險的處境，與加州民眾的公共安全保護背道而馳。如果兩項提案通過，各種犯罪勢必變本加厲，任何人都隨時可能成爲犯罪受害人。

兩條人命在身 兇手出獄逍遙

沙加緬度非裔女居民Karen Gardner講述2006年她的先生在灣區一家餐館被人槍殺的經過，「他連一句告別都來不及說，就死在凶手的槍口下」，15年過去，她仍不勝唏噓。

Karen的先生John是北加州福克斯電視臺新聞攝影師，案發前夫妻因工作忙幾天沒見面，所以那天晚上特別選了一家小餐館吃飯小聚，「親愛的，今年將是我們家美好的一年」，沒想到先生説這話不到兩小時，就永遠離開人間。

Karen回憶，當晚吃完飯後因爲沒有什麽事情，先生在餐館停車場站了一會兒，她嫌外面冷先鑽進汽車，等先生上車。剛坐一會兒，她就突然聽到先生大聲說：Man，get that out of my face....，然後就聽到砰一聲巨響，然後周圍完全安靜，緊接著看到一個男人扛著一支長槍經過她的車窗。後來Karen才知道，那人拿的是一支散彈槍。

看著倒臥地上開始血流的先生，Karen衝回到餐館求助，幾次大喊「我先生被槍殺」，現場完全沒人理會，直到她第三次用盡全身力氣大喊「Call 911」，大家才停止飲食，當眾人一起衝到停車場，槍手還在那裏繼續開槍，然後揚長而去。警察很快達到現場，但John已失血過多死亡。

Karen說，槍手後來因繼續開槍，包括將一名警察打死、打傷其他多人而被判死刑，但紐森宣布停止使用死刑，加上現在所謂的司法改革，凶手已進入減刑提早釋放程序，「我相信加州司法一定走錯了方向」，當罪犯不懲罰，正義得不到伸張，你怎麽能夠過上健康的生活？

兒子被活活打死 罪犯監外執行

洛杉磯縣非裔母親Jessica Corde，幾乎是全程哽咽説完她兒子遇害經過，以及她為兒子尋求司法正義孤軍奮戰的過程。

Jessica的兒子2009年參加朋友的派對，他當時是派對上唯一的非裔。在派對過程中，另外一幫人上來把他拉到數百碼外的大街上，至少15至20人一起對他拳打脚踢，活活打死，抛屍大街。警方抓到的主犯後來在法庭承認，打他的原因是因爲他是黑人。主犯最後定罪至終身監禁，「但賈斯康已將他改爲監外執行，提前釋放，不用再坐牢」。

Jessica表示，她到檢察官辦公室調看檔案，看到兒子被謀殺的現場照片，凶手殘忍無比，「但我得不到檢察官辦公室的任何支持和幫助」。

Vern Pierson表示，尋求司法正義、對犯罪提出控罪和懲治一直是檢察官的職責，檢察官的另一個職責是為受害人和他們的家屬提供支持，但從去年開始，加州出現了多年來的暴力犯罪新高，尤其是槍擊案達到罕見高峰，暴力犯罪受害人的聲音，應該讓立法者聽到，讓民眾聽到，警醒社會，驚醒加州。