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聖地牙哥不寧靜 泰國餐館遭丟瓶擲蛋 疑仇恨犯罪

聖地牙哥訊
在聖地牙哥市警局的社交媒體帳戶，2月曾發布一則尋找向餐廳食客投擲瓶子的深色轎車。（警局INS截圖）
在聖地牙哥市警局的社交媒體帳戶，2月曾發布一則尋找向餐廳食客投擲瓶子的深色轎車。（警局INS截圖）

過去六個月中，聖地牙哥以休閒為主的社區、太平洋海灘(Pacific Beach)的一家泰國餐館遭到兩次破壞。餐廳業者認為他們是亞裔仇恨犯罪的受害者。

去年10月6日，監控錄像拍下一名開著深色轎車的人，向位於太平洋海灘泰國餐廳Hot or Not Thai Cuisine用餐人士扔了一瓶酒。餐館的共同所有人Jarred Gienapp立即向聖地牙哥市警局報案。

Gienapp表示，當時他沒有多想，以為也許這輛車（駕駛者）認識坐在外面的人。然後Gienapp在警局的社交媒體賬戶上看到一條帖子，要求公眾注意尋找深色轎車。帖子上寫著，在今年2月一名駕駛者向太平洋海灘的另一家泰國餐廳也扔了一個瓶子，同時對兩名非裔客人大喊種族歧視。他才注意到這兩起案件的相似之處。

他說，類似的手法和車輛，很難不叫人多想。

Gienapp原本以為這類事情會消失，但在4月6日，他的餐廳又發生一起事件。一輛深色轎車的駕駛者向露台上15名食客投擲雞蛋。 這次他堅信已不再是巧合，他們已成為針對亞裔商家一系列仇恨犯罪的目標。

Gienapp說，現在餐廳員工對此感到非常沮喪和恐懼。上週五，他會見市議會議長Jennifer Campbell和警局亞太裔社區聯絡人，表達他的擔憂。

聖地牙哥市議會議長（第二選區）Jennifer Campbell表示，針對亞裔、同性戀雙性戀和變性者（LGBT）、種族膚色的仇恨，都需要制止，每個人都應得到平等的對待。

聖地牙哥市警方沒有表示這三起事件有關聯性，仍在尋找引發拋瓶事件的駕駛者。

聖地牙哥 亞裔 泰國

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