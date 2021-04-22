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食品價格持續漲 恐難回跌

記者王若然／洛杉磯報導
食品價格漲幅大。（Pexels）
食品價格漲幅大。（Pexels）

不少民眾近期都有買東西越來越貴的體驗，不管是超市日益上漲的食品價格，還是外出用餐的價格，都漲了不少。餐廳業者經常需要採購食材，他們表示食品和相關商品在今年初開始有大幅度增加，除了食用油，蔬菜、肉類漲幅可怕，就連食品餐盒都漲了大半。也有業者表示，預計未來幾個月食品漲價將持續，恐怕不會恢復到原來的價格。

而除了食品和相關商品，一些需要經過海運的各種商品價格也上漲不少。

上海灘餐廳負責採購的孔經理說，各種食品價格都漲，不少漲幅近50%。例如，35磅裝食用油從17.99元漲至32元；餐廳使用的調味品，包括醬油、醋從中國運來的，每箱漲幅十元。還有蔬菜、肉類都漲價不少。海參從去年9月每磅140元漲到現在近300元，「現在東西漲的都讓我們看不明白。」

孔經理說，去年開始食品價格略有漲價，但是今年2、3月開始漲的很明顯，從原來的幾分錢到現在幾毛甚至幾元那樣子漲。面對原材料成本上漲，很多餐廳不得不漲價或者縮小菜的份量。

蒙特利公園市NBC海寶餐廳經理William表示，其實從去年開始食品原材料價格就有所增長，但是餐廳沒有對菜品漲價，因為擔心影響客流。估計漲價可能會延續幾個月，並且根據業內經驗，漲了的物價很難再跌回原來的價格。

除了食品價格上漲，疫情外賣增加，連帶外賣盒的價格也上漲，每箱外賣盒成本價上漲約十元，也增加了餐廳的經營壓力。

孔經理分析，價格上漲的原因很可能是油價上漲，運輸成本增加，還有就是疫情期間工人未全部回來上班，人力短缺，食品加工緩慢，造成物品短缺。

除了美國本土售賣的食品價格上漲，進口自亞洲國家，需要經過海運的各種商品價格也上漲不少。和泰歐美傢俱負責人Jerry就指出，航運情況很糟糕，主要是美國民眾需求在疫情期間未減少，但海運的人力和船力都沒有恢復，導致貨物整個運期增長，過去從中國大陸運到美國倉庫需要18天左右，現在則需45天左右。

他說，現在各行各業都在漲價，有的商家自己吸收這些成本費用，但這麼漲下去，這些費用遲早會加在消費者身上。

美國 疫情 中國

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