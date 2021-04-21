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網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

記者邵敏／洛杉磯報導
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀引發的詐騙案件已屢見不鮮，最近又有一起詐騙金額高達500、600萬元的重大案件，騙徒手法翻新，聲稱借錢可用房子抵押，採連環騙，金額之高讓人瞠目，而被害人至今不敢面對被騙事實。

2018年，應女士在臉書上認識蔣先生，蔣先生自稱四處經商，最近幾年開始落腳洛杉磯，並在加州有套價值200多萬元的豪宅。

據承辦這起案件的洛杉磯法律顧問Alodie介紹，被害人應女士50多歲，離異，家底豐厚，而這名蔣先生自稱40多歲，照片顯示是個標準帥哥。「他倆相差十多歲，認識以來蔣先生對應女士非常好，每天噓寒問暖，而且蔣先生談吐非凡，知識淵博，兩人很快發展成戀人關係，甚至相約以後要相守在一起。」

網戀幾個月後的一天，蔣先生說他資金周轉出現問題，問應女士借款80多萬元，網戀男友突然提出借款，應女士當時也有顧慮，「我們沒在現實生活中見過面，怎能輕易相信？如果真急需資金周轉，有沒有什麼可以抵押。」

蔣先生答應將他在加州的豪宅抵押給應女士，這下應女士不再懷疑，很快就同意給對方轉帳80多萬。 「他們之間寫了個簡單的房產抵押協議，」Alodie說，「蔣先生說因為他要避稅，就讓應女士轉帳到蔣先生妹妹在洛杉磯的美國銀行帳戶。」

錢轉出後就如潑出去的水，再也收不回，接下來幾個月，蔣先生以各種理由推託，說他暫無能力還錢，後來應女士就提出要賣掉蔣先生在加州的房產，不想蔣先生也爽快答應。

「之後應女士收到蔣先生寄來的一份文件，稱該房產因欠稅無法買賣，如果不償還稅款很快將被法庭拍賣。」據Alodie說，應女士是在2019年年底找到在洛杉磯做法律顧問的她，希望證實這份文件的真實性，「我查了一下是個行政令，案號確實存在，但因為行政令已過時效，我們無法調閱。」

Alodie說她當時就建議應女士報案，因為只有報案，律師才能介入調查相關資料，證實蔣先生提供的一些資料的真實性，但應女士不相信真的遇到騙子，在與Alodie短時間聯繫之後，應女士就此銷聲匿跡。應女士再出現時，已經是一年後了。

洛杉磯 加州 詐騙

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網戀引出連環騙局 用比特幣抵債也被坑

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