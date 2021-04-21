網戀引出連環騙局 用比特幣抵債也被坑

網戀引出連環騙局，近300個比特幣帳戶被凍結。（unsplash.com）

因為一場網戀，應女士借給洛杉磯 男友80多萬元現金，應女士再次出現尋求洛杉磯法律顧問Alodie幫助時已是一年之後的2020年年底，這一次她稱她的近300個比特幣 帳戶被凍結了。

據Alodie稱，這幾年應女士除了借給網戀男友蔣先生80多萬元現金之外，還幫助男友償付了20多萬房產稅，但是蔣先生在加州 的那套豪宅最終還是沒有賣掉。此後蔣先生陸續以生意虧空為理由，又問她再藉了幾百萬元。

最後，蔣先生主動提議將他擁有的幾百個比特幣轉給應女士，作為所有的債款償還。為了方便轉比特幣，應女士在蔣先生提供的一個網站上申請了帳號，並購買了幾個比特幣。

應女士說，她確實在她的帳號上很快看到了蔣先生轉給她的幾百個比特幣，加上自己購買的，一共將近300個比特幣，按照目前市值已過千萬，但最近她的這個帳號卻被凍結了。

「這是一家在加拿大註冊的網站，用了巴拿馬的地址，運營公司是在洛杉磯，非常複雜，一看就是個詐騙網站。」Alodie說，「而且因為經營比特幣交易，需要各國金融管理局特許的金融從業執照，經過我們的證實，這家網站是沒有金融從業執照的。」

據Alodie介紹，這家網站曾多次提出應女士違規操作，讓她繳納罰金以及各種名目的手續費才能繼續交易。為了拿到這些比特幣，應女士不斷付款，時至近日，包括之前借給蔣先生的錢款，應女士拿出的總金額已高達500、600萬元。

最近，應女士在另外一個平台上新開了個比特幣帳戶，她想把這些比特幣轉到新開的帳戶上，但就在這時，她擁有的比特幣帳戶被凍結了，並收到平台通知說只有再付一筆可觀的手續費，才能解凍帳戶。

「近300個比特幣到底是不是真實存在，我很懷疑。我覺得從所有的細節來看，這就是一個連環騙局，被害人為了拿回之前借出去的錢，一筆筆把錢再次付了出去。」Alodie說，「但被害人到現在還覺得這個平台是真實合法的，想通過我們和平台之間達成協議，能拿回她這麼多比特幣。」

目前洛杉磯律師事務所建議應女士向聯邦調查局（FBI）報案，但應女士還在猶豫不決，不敢面對被騙真相。