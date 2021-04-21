我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

網戀引出連環騙局 用比特幣抵債也被坑

記者邵敏／洛杉磯報導
網戀引出連環騙局，近300個比特幣帳戶被凍結。（unsplash.com）
網戀引出連環騙局，近300個比特幣帳戶被凍結。（unsplash.com）

因為一場網戀，應女士借給洛杉磯男友80多萬元現金，應女士再次出現尋求洛杉磯法律顧問Alodie幫助時已是一年之後的2020年年底，這一次她稱她的近300個比特幣帳戶被凍結了。

據Alodie稱，這幾年應女士除了借給網戀男友蔣先生80多萬元現金之外，還幫助男友償付了20多萬房產稅，但是蔣先生在加州的那套豪宅最終還是沒有賣掉。此後蔣先生陸續以生意虧空為理由，又問她再藉了幾百萬元。

最後，蔣先生主動提議將他擁有的幾百個比特幣轉給應女士，作為所有的債款償還。為了方便轉比特幣，應女士在蔣先生提供的一個網站上申請了帳號，並購買了幾個比特幣。

應女士說，她確實在她的帳號上很快看到了蔣先生轉給她的幾百個比特幣，加上自己購買的，一共將近300個比特幣，按照目前市值已過千萬，但最近她的這個帳號卻被凍結了。

「這是一家在加拿大註冊的網站，用了巴拿馬的地址，運營公司是在洛杉磯，非常複雜，一看就是個詐騙網站。」Alodie說，「而且因為經營比特幣交易，需要各國金融管理局特許的金融從業執照，經過我們的證實，這家網站是沒有金融從業執照的。」

據Alodie介紹，這家網站曾多次提出應女士違規操作，讓她繳納罰金以及各種名目的手續費才能繼續交易。為了拿到這些比特幣，應女士不斷付款，時至近日，包括之前借給蔣先生的錢款，應女士拿出的總金額已高達500、600萬元。

最近，應女士在另外一個平台上新開了個比特幣帳戶，她想把這些比特幣轉到新開的帳戶上，但就在這時，她擁有的比特幣帳戶被凍結了，並收到平台通知說只有再付一筆可觀的手續費，才能解凍帳戶。

「近300個比特幣到底是不是真實存在，我很懷疑。我覺得從所有的細節來看，這就是一個連環騙局，被害人為了拿回之前借出去的錢，一筆筆把錢再次付了出去。」Alodie說，「但被害人到現在還覺得這個平台是真實合法的，想通過我們和平台之間達成協議，能拿回她這麼多比特幣。」

目前洛杉磯律師事務所建議應女士向聯邦調查局（FBI）報案，但應女士還在猶豫不決，不敢面對被騙真相。

比特幣 洛杉磯 加州

上一則

網戀詐騙 多鎖定中老年離異女性

下一則

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

延伸閱讀

特斯拉扯後腿 美股高點拉回

特斯拉扯後腿 美股高點拉回
金山人語／新一波數位革命：美元2.0

金山人語／新一波數位革命：美元2.0
比特幣暴跌 5萬5000美元失守

比特幣暴跌 5萬5000美元失守
比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅
PayPal創辦人：比特幣可能成為中國對付美國的金融武器

PayPal創辦人：比特幣可能成為中國對付美國的金融武器
高盛將推比特幣投資服務

高盛將推比特幣投資服務

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
兇嫌萊特19歲（警方提供）

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

2021-04-14 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因